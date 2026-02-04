Vorteilswelt
Öko-Sensation

Ein Hauch von Federweiß im Grau des Winters

Niederösterreich
04.02.2026 14:00
Normalerweise flattert die Kohlmeise im dunklen Federkleid am Kopf in unsere Gärten (links). In ...
Normalerweise flattert die Kohlmeise im dunklen Federkleid am Kopf in unsere Gärten (links). In Mödling schimmerte in einem Garten ein ganz helles Exemplar (rechts).(Bild: Krone KREATIV/Gabriele Payerhofer, stock.adobe.com)
Porträt von Mark Perry
Von Mark Perry

Eine seltene Kohlmeise im ungewöhnlichen Federkleid verzaubert jetzt einen Garten in Mödling – und zeigt, wie kostbar genaues Hinschauen ist.

Ein besonderer Gast an der Futterstelle in der Tat! Manchmal sind es die kleinen Dinge, die den Blick auf die Natur für immer verändern. Gabriele Payerhofer aus Mödling traute jetzt nämlich ihren Augen kaum, als sich zwischen Kohl- und Blaumeisen ein Vogel zeigte, der irgendwie „anders“ war. Heller. Fast leuchtend. Ein stiller Gast mit ungewöhnlichem Federkleid, der sich ganz selbstverständlich an der Futterstelle im Garten bediente.

Instinktiv griff die aufmerksame Gartenbesitzerin zur Kamera – und tat genau das Richtige.

Eine Rarität mit weißem Kopf
Die auf der Plattform naturbeobachtung.at geteilten Bilder sorgten rasch für Aufsehen: Experten des Naturschutzbundes identifizierten den Vogel als teil-leuzistische Kohlmeise – eine echte Seltenheit. Der Kopf fast schneeweiß, der Körper gelb, die Schwungfedern dunkel: ein faszinierendes Spiel der Farben, wie man es kaum je zu sehen bekommt.

Leuzismus, so nennen Fachleute diese harmlose genetische Besonderheit, sorgt dafür, dass bestimmte Farbstoffe im Gefieder fehlen. Anders als bei Albinos bleiben Augen und andere Pigmente unverändert – nur einzelne Körperpartien erscheinen weiß oder aufgehellt.

Schön - aber zart und verletzlich
So bezaubernd diese Meise in ihrem ungewöhnlichen Federkleid wirkt, dieses trägt auch ein Risiko mit sich! Denn die helle Färbung macht sie für Greifvögel leichter sichtbar. Darum überleben leuzistische Tiere in freier Wildbahn seltener und werden meist in Siedlungsnähe entdeckt – dort, wo Menschen füttern, schützen und hinschauen!

Citizen Science: Natur braucht Augenzeugen
Der Naturschutzbund freut sich über jede einzelne Meldung solcher Besonderheiten. Denn jede Beobachtung hilft, mehr über unsere heimische Tierwelt zu lernen - und sie besser zu schützen.

Was bleibt, ist ein stiller Moment der Dankbarkeit: für einen Garten, eine aufmerksame Beobachterin – und eine Kohlmeise, die uns daran erinnert, dass die Natur immer noch Wunder bereithält. Man muss nur genau hinsehen.

