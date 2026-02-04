Ein Hauch von Federweiß im Grau des Winters

Ein besonderer Gast an der Futterstelle in der Tat! Manchmal sind es die kleinen Dinge, die den Blick auf die Natur für immer verändern. Gabriele Payerhofer aus Mödling traute jetzt nämlich ihren Augen kaum, als sich zwischen Kohl- und Blaumeisen ein Vogel zeigte, der irgendwie „anders“ war. Heller. Fast leuchtend. Ein stiller Gast mit ungewöhnlichem Federkleid, der sich ganz selbstverständlich an der Futterstelle im Garten bediente.