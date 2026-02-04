„War ein kleines Diandl zwischen großen Namen“

62-Jährige starb bei Unfall: Ursache rätselhaft
Beste Verhältnisse
Die Olympischen Spiele in Italien rücken näher und näher. Conny Hütter fährt ja bereits zum vierten Mal unter den fünf Ringen. Eine Medaille fehlt ihr in der erfolgreichen Karriere noch. Dieses Mal kann sie bei der Jagd auf das Podest auf die Unterstützung ihrer Familie bauen.
„Sehr cool. Aber wenn du schon dabei bist, dann fahr auch gescheit!“, lacht Conny Hütter bei der Frage, was wohl ihr zehnjähriges Ich zur Tatsache sagen würde, dass die Steirerin in diesem Jahr bereits das vierte Mal zu Olympia fährt. „Die Vorfreude ist jedenfalls sehr groß.“
