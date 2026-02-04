Malende Hunde: Künstler mit der kalten Schnauze

Zwischen den Leckerli-Portionen und normalen Acryl-Farben (das wird nicht zuletzt aus Haltbarkeitsgründen des Werkes so praktiziert, Anm.) spannt man eine Klarsichtfolie – und „dann kennt die Kreativität des jeweiligen Künstlers, je nach Dosierung der Leberwurst, keine Grenzen“, beschreibt die im Tierheim aktive Hundespezialistin den genauen Hergang der Entstehung des Gemäldes. Und eines ist ohnehin klar: Auch hier hat jeder Maler hat sein Temperament und somit seinen Stil – kein Bild gleicht dem anderen! Und: Zu jedem Werk bekommt man ein Foto von dem vierbeinigen Künstler ausgedruckt – samt einem „Echtheitszertifikat“ des Tierheims.