Austria gibt Vizeweltmeister Profi-Vertrag

Der Mittelfeldspieler unterschrieb einen bis Sommer 2028 laufenden Vertrag, wie der Fußball-Bundesligist am Mittwoch bekannt gab. Der 17-Jährige war einer der herausragenden Spieler bei der WM-Endrunde in Katar. Für die Austria kam er im Dezember bei den Young Violets zu seinem ersten Einsatz in der 2. Liga. Zuletzt war Markovic im Trainingslager der Profis in der Türkei dabei.