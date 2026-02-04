Austria gibt Vizeweltmeister Profi-Vertrag

Die Wiener Austria hat U17-Vizeweltmeister Vasilije Markovic mit einem Profivertrag ausgestattet.
Der Mittelfeldspieler unterschrieb einen bis Sommer 2028 laufenden Vertrag, wie der Fußball-Bundesligist am Mittwoch bekannt gab. Der 17-Jährige war einer der herausragenden Spieler bei der WM-Endrunde in Katar. Für die Austria kam er im Dezember bei den Young Violets zu seinem ersten Einsatz in der 2. Liga. Zuletzt war Markovic im Trainingslager der Profis in der Türkei dabei.
Trotz Anfragen
„Es freut uns sehr, dass sich Vaso trotz konkreter Anfragen anderer Klubs für uns entschieden hat. Wir haben uns intensiv um einen Verbleib bemüht und ihm eine klare sportliche Perspektive am Weg in den Profifußball aufgezeigt“, meinte Austrias neuer Sport-Vorstand Tomas Zorn.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.