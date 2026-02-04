Bub (3) verhungert: Eltern wegen Mord vor Gericht

Besonders verstörend: Die Mutter gab bei Einvernahmen an, in dem Kind habe ein „Dämon“ gewohnt. Dieser sei für die finanziellen Probleme der Familie verantwortlich gewesen. Ein gerichtspsychiatrisches Gutachten attestierte beiden Eltern zwar eine Persönlichkeitsstörung mit sadistischen Zügen, dennoch gelten sie als zurechnungsfähig.