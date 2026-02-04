Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kommentar

Wie kommt Putin da wieder raus?

Kolumnen
04.02.2026 20:00
Analysiert für die „Krone“: Außenpolitik-Experte Kurt Seinitz
Analysiert für die „Krone“: Außenpolitik-Experte Kurt Seinitz(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
Porträt von Kurt Seinitz
Von Kurt Seinitz
0 Kommentare

Die jüngsten Wirtschaftsdaten aus Russland kann keine Kremlpropaganda mehr schönreden. Der Krieg fordert seinen Preis und zum fünften Kriegsjahr (ab 22. Februar) geht es jetzt schwer an die Substanz.

Die Einnahmen aus Energieexporten sind um mehr als die Hälfte eingebrochen. 40 Prozent des Budgets gehen in den Krieg. Die Staatsrücklagen sind auf die Hälfte abgeschmolzen, inklusive Goldverkäufen. Bei kriegswichtigen Gütern ist die Abhängigkeit von China auf 87 Prozent gestiegen. Die Rüstungsindustrie ist an ihre Grenzen gestoßen, mehr geht nicht mehr.

Der finnische Präsident Alexander Stubb, ein (leidvoller) Kenner des russischen Nachbarn: „Der Krieg in der Ukraine wird sich als die größte strategische Katastrophe erweisen, die je ein russischer Führer seinen Leuten angetan hat.“ Die nächste Generation wird es spüren.

Lesen Sie auch:
Dieses Archivbild aus dem Jahr 2023 zeigt einen russischen Öltanker im Hafen von Karatschi in ...
Öl- und Gasgeschäfte
Russlands Einnahmen auf niedrigstem Stand seit ‘20
04.02.2026

Angenommen, Putin würde gerne den Krieg beenden – er hat sich selbst die Hände gebunden! Er ließ den Donbass – und zwar in den Provinzgrenzen – verfassungsrechtlich in Russland eingliedern (alle Landkarten zeigen es bereits!), noch bevor er das Gebiet vollständig erobert hat.

Um diesen „Rest“ geht es jetzt, den die Ukrainer stark befestigt haben, weil sonst ein Durchbruch Richtung Kiew gelingen könnte. Ein Dilemma auch für die Ukraine: Trump hat diesen „Rest“ des Donbass schon längst an Putin verkauft.

Wer löst diesen gordischen Knoten, um den Krieg zu beenden?

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Maja T. ist wegen lebensbedrohlicher Körperverletzung und der Mitgliedschaft in einer ...
Hammerbande-Mitglied
Deutsche Maja T. zu acht Jahren Haft verurteilt
Der Schaffner, der am Montagabend von einem Passagier lebensgefährlich verletzt worden ist, ist ...
„Völlig sinnlos“
Schaffner nach Attacke durch Passagier gestorben
Zuletzt waren die Preise für Gold und Silber kurzzeitig eingebrochen, nun sind die Edelmetalle ...
Nach Turbulenzen
Gold und Silber setzen erneut zum Höhenflug an
Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) will einen Lehrplan nach dem anderen reformieren.
Wiederkehrs „Plan Z“
Lehrpläne werden „viel öfter umfassend geändert“
Kaum ist der eintägige Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr in Deutschland (Bild) zu Ende ...
Hochschulen, Schulen
Streiks in Deutschland gehen am Mittwoch weiter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Nach Ankündigung: Apotheker sticht Ehefrau nieder
185.218 mal gelesen
Tirol
Swarovski: Fionas Sohn steigt ins Unternehmen ein
177.911 mal gelesen
Von links: Arturo Pacifico Griffini, Fiona Pacifico Griffini-Grasser und Karl-Heinz Grasser 
Wirtschaft
Benko: Araber erhalten 700 Millionen zugesprochen
134.537 mal gelesen
René Benko war 2018 Teil einer Delegation, die in Abu Dhabi um Investoren buhlte.
Mehr Kolumnen
„Krone“-Kommentar
Wie kommt Putin da wieder raus?
„Krone“-Kolumne
Kinder der Künstlichen Intelligenz
„Krone“-Kommentar
Niessl, Haider, Pröll, Jonas: Regel mit Ausnahmen
„Krone“-Kommentar
Wo das Leben nichts wert ist
„Krone“-Kommentar
Epochen-Bruch in Britannien
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf