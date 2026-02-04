Wie kommt Putin da wieder raus?

Die Einnahmen aus Energieexporten sind um mehr als die Hälfte eingebrochen. 40 Prozent des Budgets gehen in den Krieg. Die Staatsrücklagen sind auf die Hälfte abgeschmolzen, inklusive Goldverkäufen. Bei kriegswichtigen Gütern ist die Abhängigkeit von China auf 87 Prozent gestiegen. Die Rüstungsindustrie ist an ihre Grenzen gestoßen, mehr geht nicht mehr.