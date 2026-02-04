Vorteilswelt
Halbfinale im Ticker

Liga-Pokal: ManCity gegen Newcastle ab 21 Uhr LIVE

Fußball International
04.02.2026 05:00
ManCity-Star Erling Haaland
ManCity-Star Erling Haaland
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Rückspiel im Halbfinale des englischen Liga-Pokals: Manchester City trifft auf Newcastle United. Das Hinspiel endete 2:0 für ManCity. Die Partie beginnt um 21 Uhr, wir berichten live (Ticker unten).

Hier der Liveticker:

Gute Unterhaltung!

