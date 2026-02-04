Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Niemanden anstecken“

Krank! Teresa Stadlober muss Anreise verschieben

Olympia
04.02.2026 19:14
Teresa Stadlober
Teresa Stadlober(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Langläuferin Teresa Stadlober hat ihre Anreise zu den Olympischen Winterspielen krankheitsbedingt auf Donnerstag verschieben müssen. Die Medaillenanwärterin plagt sich laut ÖOC-Angaben mit einer Verkühlung herum. 

0 Kommentare

„Sie hat eine leichte Verkühlung mit etwas Schnupfen und einer angeschlagenen Stimme“, berichtete Vater Alois Stadlober, der auch als Sportlicher Leiter Langlauf fungiert. Man sei aber zuversichtlich, dass Stadlober am Samstag im Skiathlon über 20 km starten kann.

Roswitha und Alois Stadlober
Roswitha und Alois Stadlober(Bild: GEPA)

„Sie bleibt primär länger zu Hause, damit sie sich besser erholen kann, außerdem will sie niemanden anstecken“, meinte Stadlober.

Mika Vermeulen
Mika Vermeulen(Bild: GEPA)

Auch Vermeulen war krank
Bei Langläufer Mika Vermeulen war die Olympia-Vorbereitung ebenfalls wegen einer Krankheit nicht nach Plan verlaufen. „Die letzten Wochen waren leider nicht ganz ideal. Aber man muss es eh nehmen, wie es ist“, erklärte Vermeulen am Mittwoch nach seiner ersten Trainingseinheit in Tesero. Den Traum von einer Medaille will er sich ungeachtet dessen weiter erfüllen.

„Die Zielsetzung bleibt gleich, nur die Erwartungshaltung ist vielleicht etwas anders. Aber ich habe die letzten drei Jahre für dieses Ziel hart trainiert und in drei Wochen sehen wir, was für eine Bilanz ich ziehen kann.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Nach Ankündigung: Apotheker sticht Ehefrau nieder
185.218 mal gelesen
Tirol
Swarovski: Fionas Sohn steigt ins Unternehmen ein
177.911 mal gelesen
Von links: Arturo Pacifico Griffini, Fiona Pacifico Griffini-Grasser und Karl-Heinz Grasser 
Wirtschaft
Benko: Araber erhalten 700 Millionen zugesprochen
134.537 mal gelesen
René Benko war 2018 Teil einer Delegation, die in Abu Dhabi um Investoren buhlte.
Mehr Olympia
Luftgitarre hilft
Spiel gestoppt! Olympia startet mit Curling-Panne
„Niemanden anstecken“
Krank! Teresa Stadlober muss Anreise verschieben
Krone Plus Logo
50 Jahre Klammer-Gold
„Ich denke heute noch: Danke, Patscherkofel“
Erstes Olympia-Traning
„Knochen hält!“ Beierl eine Woche nach OP im Bob
Mehr Zeit für Vonn
Zu viel Schnee! Erste Verschiebung bei Olympia fix
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf