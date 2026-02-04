Krank! Teresa Stadlober muss Anreise verschieben

Auch Vermeulen war krank

Bei Langläufer Mika Vermeulen war die Olympia-Vorbereitung ebenfalls wegen einer Krankheit nicht nach Plan verlaufen. „Die letzten Wochen waren leider nicht ganz ideal. Aber man muss es eh nehmen, wie es ist“, erklärte Vermeulen am Mittwoch nach seiner ersten Trainingseinheit in Tesero. Den Traum von einer Medaille will er sich ungeachtet dessen weiter erfüllen.