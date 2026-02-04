Spiel gestoppt! Olympia startet mit Curling-Panne

Luftgitarre statt Wischen

Zwei Curlerinnen vertrieben sich die Zeit und imitierten mit ihren Besen eine Luftgitarre. Als das Licht nach rund fünf Minuten wieder anging, applaudierten die Zuschauer – die Curling-Teams quittierten es mit einem Lachen. Das Stadion in dem Wintersportort war bereits im Jahr 1955 für die Winterspiele im folgenden Jahr gebaut worden.