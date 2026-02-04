NFL-Star schwärmt von dieser Stadt in Österreich

Die Opening Night läutet traditionell die heiße Phase der Super-Bowl-Woche ein – und bietet Journalisten aus aller Welt eine einzigartige Kulisse. In lockerer Atmosphäre treffen Medienvertreter auf Spieler, Coaches und Funktionäre, kurze Wege ersetzen lange Pressetermine, spontane Gespräche sorgen für Geschichten abseits des Spielfelds.Zwischen Kamerablitzen, Mikrofonen und dicht gedrängten Interviewinseln war in diesem Jahr überraschend auch Österreich ein Thema.