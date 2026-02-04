Techniker steckte bis zur Brust in Heizöl fest

Hilferufe wurden zum Glück erhört

„Durch Hilferufe sowie die telefonische Kontaktaufnahme mit seiner Firma wurde ein weiterer Mitarbeiter verständigt, der den Techniker schließlich aus dem Tankraum befreien konnte“, teilte die Feuerwehr mit. Zu diesem Zeitpunkt war der Mann bereits bis zur Brust mit Heizöl in Kontakt gekommen!