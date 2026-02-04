Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schwierige Rettung

Techniker steckte bis zur Brust in Heizöl fest

Tirol
04.02.2026 19:42
Hier steckte der Mann fest – und das Öl im Raum stieg.
Hier steckte der Mann fest – und das Öl im Raum stieg.(Bild: Stadtfeuerwehr Kitzbühel)
Porträt von Andreas Moser
Von Andreas Moser

Ungewöhnlicher Unfall am Mittwoch im Keller eines Hauses in Kitzbühel in Tirol: Ein Techniker steckte in einem kleinen Raum fest, in dem Heizöl austrat – und der Pegel stieg und stieg. Die alarmierte Stadtfeuerwehr konnte das Schlimmste verhindern.

0 Kommentare

Um 12.15 Uhr wurde die Stadtfeuerwehr unter dem Stichwort „Öl Gebäude“ alarmiert. In einem Wohnhaus war es zu einem Heizölaustritt gekommen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass bereits eine größere Menge Heizöl ausgetreten war. 

Dann stellte sich Schwerwiegendes heraus: Ein Techniker, der mit der Befüllung des Heizöltanks beauftragt war, steckte im Heizöltankraum fest und konnte diesen nicht mehr selbstständig verlassen.

Einsatzkräfte im betroffenen Haus: Öl wurde abgepumpt und die Räume wurden belüftet.
Einsatzkräfte im betroffenen Haus: Öl wurde abgepumpt und die Räume wurden belüftet.(Bild: Stadtfeuerwehr Kitzbühel)

Hilferufe wurden zum Glück erhört
„Durch Hilferufe sowie die telefonische Kontaktaufnahme mit seiner Firma wurde ein weiterer Mitarbeiter verständigt, der den Techniker schließlich aus dem Tankraum befreien konnte“, teilte die Feuerwehr mit. Zu diesem Zeitpunkt war der Mann bereits bis zur Brust mit Heizöl in Kontakt gekommen!

Seitens der Feuerwehr wurden umgehend Dekontaminationsmaßnahmen gesetzt und Reservebekleidung zur Verfügung gestellt. Der Betroffene konnte sich anschließend im Objekt duschen und wurde dem Rettungsdienst übergeben.

In diesem Gebäude kam es zum ungewöhnlichen Vorfall.
In diesem Gebäude kam es zum ungewöhnlichen Vorfall.(Bild: Stadtfeuerwehr Kitzbühel)

Um eine weitere Ausbreitung sowie mögliche Umweltschäden zu verhindern, wurde das ausgelaufene Heizöl (rund 1000 Liter) abgepumpt. Die weitere Entsorgung übernahm eine Spezialfirma aus Schwaz, die Firma DAKA.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
KitzbühelTirol
Feuerwehr
Unfall
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Maja T. ist wegen lebensbedrohlicher Körperverletzung und der Mitgliedschaft in einer ...
Hammerbande-Mitglied
Deutsche Maja T. zu acht Jahren Haft verurteilt
Der Schaffner, der am Montagabend von einem Passagier lebensgefährlich verletzt worden ist, ist ...
„Völlig sinnlos“
Schaffner nach Attacke durch Passagier gestorben
Zuletzt waren die Preise für Gold und Silber kurzzeitig eingebrochen, nun sind die Edelmetalle ...
Nach Turbulenzen
Gold und Silber setzen erneut zum Höhenflug an
Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) will einen Lehrplan nach dem anderen reformieren.
Wiederkehrs „Plan Z“
Lehrpläne werden „viel öfter umfassend geändert“
Kaum ist der eintägige Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr in Deutschland (Bild) zu Ende ...
Hochschulen, Schulen
Streiks in Deutschland gehen am Mittwoch weiter
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Nach Ankündigung: Apotheker sticht Ehefrau nieder
185.218 mal gelesen
Tirol
Swarovski: Fionas Sohn steigt ins Unternehmen ein
177.911 mal gelesen
Von links: Arturo Pacifico Griffini, Fiona Pacifico Griffini-Grasser und Karl-Heinz Grasser 
Wirtschaft
Benko: Araber erhalten 700 Millionen zugesprochen
134.537 mal gelesen
René Benko war 2018 Teil einer Delegation, die in Abu Dhabi um Investoren buhlte.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf