Die romantischsten Hotels in Österreich

Endlich Zweisamkeit genießen! Wenn der Valentinstag zur gemeinsamen Auszeit wird: In diesen „Lieblingshotels“ – in Österreich und auf der ganzen Welt – steht das Wir im Mittelpunkt. Die „Krone“ hat für Sie die schönsten Plätze gefunden ...
Der Valentinstag steht traditionell für Wertschätzung und Aufmerksamkeit in einer Partnerschaft. Dabei geht es weniger um große Gesten oder materielle Geschenke, sondern darum, sich bewusst Zeit füreinander zu nehmen und die Beziehung in den Mittelpunkt zu stellen. Es ist sinnvoll, den Tag so zu gestalten, dass er zu beiden passt.
Das kann ein schönes Abendessen mit Kerzenlicht sein, ein Spaziergang durch die frisch verschneite Winterlandschaft, ein offenes Gespräch, ein geteiltes Sport-Erlebnis oder eine kleine Aufmerksamkeit. Auch eine Kombination aus allem ist möglich, denn es liegt nichts näher, als gemeinsam einige Tage Urlaub zu verbringen, sich Zeit zu zweit fernab vom Alltag zu gönnen. Wir stellen hier einige Hotels vor, die sich vorzüglich eignen, genau für solche Situationen zum Lieblingshotel zu werden.
Adults-only
Diese Häuser haben sich auf Erwachsene spezialisiert, Romantik liegt in ihrer DNA.
Entspannung pur für Wellness-Liebhaber
Thermalwasser, verschiedene Saunen und Dampfbäder, eine gute Massage oder Paarbehandlungen – wenn Sie sich verwöhnen lassen wollen, gibt es in Österreich eine reiche Auswahl. Wellness-Hotels zeichnen sich außerdem oft durch eine gute Kulinarik aus.
Stille Rückzugsorte für ungestörtes Glück
Sie sind der Typ, dem Ruhe und Entspannung besonders am Herzen liegt. Der sich am liebsten zurückzieht, der ein ungestörtes Plätzchen bevorzugt, trotzdem ein Rundum-Service, herrliches Essen und Luxus schätzt.
Der Natur ganz nah – Endlich durchatmen!
Direkt am Waldrand, abseits in den Bergen, ist die Luft so herrlich rein und niemand stört.
Zu zweit schmeckt’s einfach besser!
Hierher kommen Feinschmecker. Diese Hotels setzen auf eine erstklassige Küche. Genießer erwartet eine wahrhaft außergewöhnliche Kulinarik in einem stilvollen Ambiente.
Klein & oho – Geheimtipps
Städte-Trips
Ruhig und beschaulich ist es auch zu Hause – warum nicht zur Abwechslung ein bisschen Sightseeing, einen Theaterbesuch, Kultur und zum Abschluss ein Abendessen in einem schönen Restaurant? Gemeinsame Erlebnisse zählen mehr und bleiben in Erinnerung!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.