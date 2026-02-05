Die romantischsten Hotels in Österreich

Das kann ein schönes Abendessen mit Kerzenlicht sein, ein Spaziergang durch die frisch verschneite Winterlandschaft, ein offenes Gespräch, ein geteiltes Sport-Erlebnis oder eine kleine Aufmerksamkeit. Auch eine Kombination aus allem ist möglich, denn es liegt nichts näher, als gemeinsam einige Tage Urlaub zu verbringen, sich Zeit zu zweit fernab vom Alltag zu gönnen. Wir stellen hier einige Hotels vor, die sich vorzüglich eignen, genau für solche Situationen zum Lieblingshotel zu werden.

Adults-only

Diese Häuser haben sich auf Erwachsene spezialisiert, Romantik liegt in ihrer DNA.