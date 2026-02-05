Vorteilswelt
Valentinstags-Tipps

Die romantischsten Hotels in Österreich

Reisen & Urlaub
05.02.2026 11:30
Private Glücksmomente im Genießerhotel Gams zu zweit im Bregenzerwald.
Private Glücksmomente im Genießerhotel Gams zu zweit im Bregenzerwald.(Bild: Gams zu zweit/Christian Wöckinger)
Porträt von Andrea Thomas
Porträt von Mario Aberl
Von Andrea Thomas und Mario Aberl

Endlich Zweisamkeit genießen! Wenn der Valentinstag zur gemeinsamen Auszeit wird: In diesen „Lieblingshotels“ – in Österreich und auf der ganzen Welt – steht das Wir im Mittelpunkt. Die „Krone“ hat für Sie die schönsten Plätze gefunden ...

0 Kommentare

Der Valentinstag steht traditionell für Wertschätzung und Aufmerksamkeit in einer Partnerschaft. Dabei geht es weniger um große Gesten oder materielle Geschenke, sondern darum, sich bewusst Zeit füreinander zu nehmen und die Beziehung in den Mittelpunkt zu stellen. Es ist sinnvoll, den Tag so zu gestalten, dass er zu beiden passt.

Das kann ein schönes Abendessen mit Kerzenlicht sein, ein Spaziergang durch die frisch verschneite Winterlandschaft, ein offenes Gespräch, ein geteiltes Sport-Erlebnis oder eine kleine Aufmerksamkeit. Auch eine Kombination aus allem ist möglich, denn es liegt nichts näher, als gemeinsam einige Tage Urlaub zu verbringen, sich Zeit zu zweit fernab vom Alltag zu gönnen. Wir stellen hier einige Hotels vor, die sich vorzüglich eignen, genau für solche Situationen zum Lieblingshotel zu werden.

Adults-only
Diese Häuser haben sich auf Erwachsene spezialisiert, Romantik liegt in ihrer DNA.

  • GAMS ZU ZWEIT: Das Hotel in Bezau richtet sich an Paare. Es gibt viel Raum und exklusive Angebote für Zweisamkeit. Tipp: mystische „Wolke 7 zu zweit“-Treatment im hauseigenen Hamam. 
    Infos: www.hotel-gams.at, Preis 882 € pro Person für drei Nächte inkl. Halbpension (nur Arrangements)
Gams zu zweit
Gams zu zweit(Bild: Christian Woeckinger)
  • BERGERGUT: Ein Genießerhotel im Mühlviertel, wo sowohl exzellente Gourmetküche als auch eine elegante Wellnessoase zu erleben ist. 
    Infos: www.bergergut.at, Preis ab 178 € pro Person im DZ, inkl. Halbpension
Bergergut
Bergergut(Bild: Bergergut/Stepahnie Pürmayer)
  • REITERS SUPREME: Das renommierte 5*-Hotel in einem 125 Hektar großen Naturareal in Bad Tatzmannsdorf ist ein Fixpunkt für Adults-only. Im weitläufigen Spa gibt es Saunen, Dampfbad, unterschiedlich temperierte Schwimmbäder sowie zwei Onsen (heiße Pools nach japanischem Vorbild).
    Infos: www.supremehotel.at, Preis ab 207 € pro Person inkl. Halbpension und viele Extras!
Reiters Supreme
Reiters Supreme(Bild: Andrea Thomas)

Entspannung pur für Wellness-Liebhaber
Thermalwasser, verschiedene Saunen und Dampfbäder, eine gute Massage oder Paarbehandlungen – wenn Sie sich verwöhnen lassen wollen, gibt es in Österreich eine reiche Auswahl. Wellness-Hotels zeichnen sich außerdem oft durch eine gute Kulinarik aus.

Geinberg5
Geinberg5(Bild: sparesortgeinberg.at)
  • GEINBERG5: Eine eigene Villa an einem Naturbadeteich mit einem privaten Spa ganz für sich allein. Außerdem können auch die Annehmlichkeiten der öffentlichen Therme in Geinberg genutzt werden. Die 21 Häuser mit Butler-Service sind bis zu 300 m2 groß. 
    Infos: www.geinberg5.com, Preise in der Villa für 2 Erwachsene inkl. Frühstück ab 1880 €.
Genuss & Wellness mit Zugspitzenblick in der Post Lermoos
Genuss & Wellness mit Zugspitzenblick in der Post Lermoos(Bild: www.guenterstandl.de)
  • POST LERMOOS: Adults-only-Wochen in einer märchenhaft schönen Lage an der Sonnenseite der Zugspitze. Eine perfekte Adresse für Genießer und Wellnessfans: Nach einem entspannten Tag im Alpin-Spa erwartet die Gäste die 3-Hauben-Küche von Thomas Strasser.
    Infos: www.post-lermoos.at, Preis ab 532 € pro Suite für 2 Personen inkl. Halbpension
Post Lermoos
Post Lermoos(Bild: Post Lermoos/Jörg Lehmann)

Stille Rückzugsorte für ungestörtes Glück
Sie sind der Typ, dem Ruhe und Entspannung besonders am Herzen liegt. Der sich am liebsten zurückzieht, der ein ungestörtes Plätzchen bevorzugt, trotzdem ein Rundum-Service, herrliches Essen und Luxus schätzt.

  • SILENT VILLAS: Sie sind ein exklusiver Rückzugsort: die Silent Villas im Thermenresort Laa (NÖ). Die zehn an einem kleinen Badeteich in absoluter Stille gelegenen Villen sind jeweils 70 m² groß und verfügen über ein eigenes privates Spa mit Sauna, Erlebnisdusche und freistehender Badewanne. Von der Terrasse aus, auf der man eine Whirlwanne findet, hat man direkten Teichzugang. Kulinarisch verwöhnen lassen kann man sich direkt in seinem Refugium oder im Themenrestaurant Silent Séparées.
    Infos: www.silent.villas, Preis ab 800 € pro Villa/Nacht inkl. Frühstück (Wochenende)
Silent Villas
Silent Villas(Bild: Thermenressort Laa/Pflanzl Media)
  • PURES LEBEN: Absolute Privatsphäre in zwölf Ferienhäusern, die verstreut im Naturpark Südsteirisches Weinland zu finden sind und die sich gut für eine Zeit zu zweit eignen. Zehn der Häuser verfügen zudem über einen eigenen Spa-Bereich. Infos: puresleben.at, Premiumhäuser pro Nacht für zwei Personen inkl. Frühstückskorb ab 550 €.
Jedes einzelne der zwölf Ferienhäuser von Pures Leben besticht durch die private Lage und die ...
Jedes einzelne der zwölf Ferienhäuser von Pures Leben besticht durch die private Lage und die Ausstattung.(Bild: Pures Leben/Günter Standl)
  • WIESERGUT: Ein Refugium in Hinterglemm mit 24 Suiten in puristischer Ästhetik. Erstklassige Kulinarik, eigene Alm (Wieseralm) auf 1500 Höhenmetern zum stilvollen Einkehren, Badhaus mit In- und Outdoorpool, großer Fitnessraum, Skigebiet vor der Haustür. Infos: wiesergut.com, Preis ab 480 € für zwei Personen inkl. Frühstück.
Wiesergut
Wiesergut(Bild: Wiestergut/Hari Pulko)

Der Natur ganz nah – Endlich durchatmen!
Direkt am Waldrand, abseits in den Bergen, ist die Luft so herrlich rein und niemand stört.

  • FISCHERWIRT: In der Nähe des malerischen Hintersees liegt das Naturhotel mit nur 24 Zimmern, Suiten und der kebony Lodge. Die Naturverbundenheit zieht sich wie ein roter Faden durch das familiengeführte Haus – von der regionalen Küche bis zum Wald-Spa. Infos: fischerwirt.net, Preis ab 155 € pro Person im Doppelzimmer inkl. Halbpension.
Fischerwirt
Fischerwirt(Bild: Naturhotel Fischerwirt)
  • PRIESTEREGG PREMIUM ECO RESORT: Grüner Luxus in Leogang mit 18 Chalets und Villen in einer herrlichen Alleinlage auf 1100 Metern mit Spa, Yoga und sehr viel Privatsphäre. Infos: priesteregg.at, Preis ab 692 € pro Person in einer Seehütte, inkl. Chaletfrühstück.
Priesteregg
Priesteregg(Bild: Priesteregg Premium Eco Resort/guenterstandl.de)

Zu zweit schmeckt’s einfach besser!
Hierher kommen Feinschmecker. Diese Hotels setzen auf eine erstklassige Küche. Genießer erwartet eine wahrhaft außergewöhnliche Kulinarik in einem stilvollen Ambiente.

  • DIE FORELLE: Nichts tun müssen, sich verwöhnen lassen – das ist das Motto im Genießerhotel Die Forelle. Die raffinierte 4-Hauben-Küche von Gastgeber Hannes Müller ist nachhaltig und einzigartig. Der Weißensee bietet ein herrliches Panorama und ist im Winter zudem ein beliebtes Ziel für alle, die gerne eislaufen. Infos: dieforelle.at, Preis ab 210 € pro Person und Nacht (ab 4 N) inkl. Frühstück, Nachmittagsjause, Abendmenü.
Die Forelle
Die Forelle(Bild: Die Forelle/Lukas Kirchgasser)
  • STEIRERECK POGUSCH: Heinz Reitbauer ist unbestritten der beste Koch des Landes und zählt zu den besten 50 weltweit. Im Wirtshaus Steirereck am Pogusch gibt es nicht nur köstliche Kulinarik zu genießen, man kann auch in den Vogel- oder Baumhäusern übernachten. Wobei die Baumhäuser zu den ungewöhnlichsten sowie romantischsten Unterkünften in der Steiermark zählen. 
    Infos: www.steirereck.at, Preise ab 378 € für zwei Personen inkl. Frühstück.
Steirereck Pogusch
Steirereck Pogusch(Bild: Andrea Thomas)

Klein & oho – Geheimtipps

  • GASTHOF EBERHART: Gastfreundschaft, regionale Küche in St. Michael (Stmk.) und Herzlichkeit machen den Aufenthalt bei „Ilse“, die eine Wirtin aus Leidenschaft ist, zum Erlebnis. Infos: der-eberhard.at, Preise ab 73 € inkl. Frühstück
Gasthof Eberhart
Gasthof Eberhart(Bild: Gasthof Eberhart)
  • KRENN IN PÜRG: Mitten im idyllischen kleinen Ort steht ein historisches Gasthaus mit einem gemütlichen Gästehaus, das hochwertig ausgestattet ist und gleichzeitig höchste Privatsphäre bietet. Tagsüber wird Hausmannskost serviert, am Abend verwandelt sich das Gasthaus in ein gutbürgerliches Restaurant. 
    Infos: www.tauroa.at/de/krenn, Preis ab 249 € im DZ inkl. Frühstück
Krenn in Pürg
Krenn in Pürg(Bild: Armin Walcher)

Städte-Trips
Ruhig und beschaulich ist es auch zu Hause – warum nicht zur Abwechslung ein bisschen Sightseeing, einen Theaterbesuch, Kultur und zum Abschluss ein Abendessen in einem schönen Restaurant? Gemeinsame Erlebnisse zählen mehr und bleiben in Erinnerung!

Aiola Living
Aiola Living(Bild: Aiola Living)
  • AIOLA LIVING: In der Altstadt von Graz liegt dieses feine Boutiquehotel, in dem jedes der 46 Zimmer anders gestaltet ist. 
    Infos: www.aiolaliving.com, Preise ab 130 € (ohne Frühstück)
Hotel Beethoven
Hotel Beethoven(Bild: Hotel Beethoven)
  • HOTEL BEETHOVEN: Ein individuelles, familiengeführtes, zentral beim Naschmarkt gelegenes Boutiquehotel, in dem jedes Stockwerk einer anderen Epoche der Wiener Kulturgeschichte gewidmet ist. 
    Infos: www.hotel-beethoven.at, Preise ab 175€ (Doppelbelegung)
Arthotel Blue Gans
Arthotel Blue Gans(Bild: Ingo Pertramer)
  • ARTHOTEL BLAUE GANS: Nur wenige Schritte von Mozarts Geburtshaus entfernt, bietet das extravagante Hotel eine herrliche Mischung aus historischem Charme und moderner Kunst. 
    Infos: www.blauegans.at, Preise ab 189 € (Doppelbelegung) pro Zimmer, inkl. Frühstück
