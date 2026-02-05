„Beim Song Contest kann man die Sau rauslassen“

Neben seiner Leidenschaft für den Song Contest hat der Musiker noch einen weiteren Startvorteil: Er war schon bei zahlreichen Castingshows wie „The Voice“ oder „Die große Chance“ zu Gast und kennt daher TV-Musiksendungen wie den ORF-Vorentscheid „Vienna Calling“ am 20. Februar gut: „Ich bin mittlerweile sehr gelassen vor TV-Kameras.“ Als Fan des Bewerbs hat sich Philip Piller natürlich auch mit der politischen Schlagseite des Events beschäftigt – fünf Länder sind ja bekanntlich wegen der Teilnahme Israels ausgestiegen, werden in Wien nicht antreten: „Ich finde das alles voll hart. Es ist eine schlimme Ausgangssituation für den Bewerb. Aber ich habe viel Empathie für die Meinungen von anderen Leuten.“