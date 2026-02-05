Warum gibt es in OÖ so große Deutschdefizite?

Den österreichweit größten Anteil an Volksschulkindern mit Deutschdefiziten gibt es nicht etwa in Wien, sondern in drei oberösterreichischen Städten. In Wels, Traun und Linz ist die Prozentzahl der Kinder, die Probleme mit der Unterrichtssprache haben, am höchsten. Die Zahlen sind für die Pädagogen keine Überraschung.