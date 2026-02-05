Vorteilswelt
Erleben Sie den Weltbestseller „Sturmhöhe“ im Kino

05.02.2026 18:00
Porträt von krone.at
Von krone.at

Am 12. Februar startet der Kinofilm „Wuthering Heights – Sturmhöhe“ mit Margot Robbie in der Hauptrolle als Cathy. Passend zum Kinostart verlost die „Krone“ Kinotickets und Buchausgabe des weltbekannten Klassikers. 

Emerald Fennells „Wuthering Heights“ ist eine mutige und originelle Interpretation einer der größten Liebesgeschichten aller Zeiten. Margot Robbie als Cathy und Jacob Elordi als Heathcliff stehen dabei im Mittelpunkt einer epischen Geschichte von verbotener Liebe, die sich von romantischer Sehnsucht zu einem berauschenden Strudel aus Lust, Leidenschaft und Wahnsinn steigert.

(Bild: © 2026 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved / Constantin Film Österreich)
(Bild: © 2026 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved / Constantin Film Österreich)
(Bild: © 2026 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved / Constantin Film Österreich)
(Bild: © 2026 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved / Constantin Film Österreich)

In weiteren Rollen spielen die Oscar®-Nominierte Hong Chau, Shazad Latif, Alison Oliver, der BAFTA®-Gewinner Martin Clunes und Ewan Mitchell mit.

Mitmachen und gewinnen
Zum Kinostart am 12.Februar verlost die „Krone“ 2x2 Kinogutscheine für den Film „Wuthering Heights - Sturmhöhe“ sowie jeweils einmal die Ausgabe des weltbekannten Klassikers „Sturmhöhe“ von Emily Brontë in der edlen Cabra-Leder Ausagabe aus dem Anaconda Verlag. Einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 12.02, 09:00 Uhr ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.

