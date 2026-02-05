Göttinnen-Kleid und Götter-Gatte beim Opernball

Bereits in weniger als einer Woche verwandelt sich die Wiener Staatsoper zum größten Ballsaal des Landes. Die Vorbereitungen laufen bei unseren Stars auf Hochtouren. So auch bei Martina Reuter, die in ihrem Kleid nicht nur Muskeln zeigt, sondern auch mit ganz besonderer Begleitung kommen wird . . .
Die richtige Wahl beim Opernball-Kleid hängt von einigen Faktoren ab: Allen voran natürlich dem Glamour, aber auch davon, wie wohl man sich darin fühlt und worin am besten die ganze Nacht getanzt werden kann.
Moderatorin Martina Reuter hat ihre Entscheidung bereits, so gut wie fix, getroffen. Dafür war sie im Wiener Atelier von Designer Maurizio Giambra. Dort hatte sie die Qual der Wahl: Roben in allen Farben, Schnitten und Styles.
Und so probierte das einstige Curvy-Model unter anderem auch einen petrol-farbenen Kleider-Traum in A-Linie oder einen Meerjungfrau-Schnitt in zartem Pink.
„Mein Göttinnen-Kleid“
Am 12. Februar einlaufen wird die 46-Jährige jedoch mit einem anderen Kleid. Beziehungsweise wird sie das voraussichtlich, so ganz entschieden hat sie sich dann doch noch nicht. Doch durch die Euphorie in ihrer Stimme ist schon zu erkennen, dass sie sich im Traum von Gold sehr wohlfühlt: „Das ist einfach ein Göttinnen-Kleid“.
Ein paar kleine Veränderungen wird Designer Giambra noch vornehmen, doch der Schnitt des Kleides und ihre unverdeckten Arme sind für Reuter ein wichtiger Teil der Entscheidung: „Früher hätte ich geschaut, dass ich mich verhülle. Heute schaue ich, dass man mich sieht.“
Durch ihre beeindruckende Gewichtsabnahme und ihren Weg in die Fitness-Welt (Ende März steht der nächste Wettkampf an, bei dem es sogar um die Qualifikation für die Europameisterschaften geht) hat die Moderatorin neues Selbstbewusstsein geschöpft – und das wird sie am Opernball auch ausstrahlen.
Geheimnisvolle Begleitung
Doch neues Selbstbewusstsein ist nicht das einzige, das sie am 12. Februar im Gepäck hat. Zum ersten Mal wird Reuter mit ihrem Freund antanzen. „Love is in the Air. Zum ersten Mal sind wir zusammen am Opernball, er kommt aus Deutschland. Mehr verrate ich noch nicht . . .“ Wir können gespannt sein, seit letztem Jahr ist das Paar in einer Beziehung.
Für Reuter selbst ist es der zweite Besuch beim großen Staatsgewalze – letztes Jahr war sie beruflich dort, heuer kann sie den Abend ganz privat genießen. Und sie muss sich auf eine sehr kurze Nacht einstellen: Am Tag nach dem Ball fliegt sie mit ihrem Freund nach New York, um auf der Fashion Week zu laufen.
Das wird eine kurze Nacht, aber bestimmt eine mit vergoldeten Erinnerungen.
