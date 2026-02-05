„Return To Silent Hill“: Steril wie das Videospiel

Der neuerlich adaptierte Videospiel-Horror lässt in seinem dritten Teil den nervlich angegriffenen Maler James Sunderland (Jeremy Irvine) nach Silent Hill aufbrechen, wo er aufgrund einer mysteriösen Botschaft seine Frau Mary (Hannah E. Anderson) vermutet. Doch ist sie nicht eigentlich tot? Der Ort erweist sich als völlig verwaiste Geisterstadt, durch die monströse Gestalten streifen.