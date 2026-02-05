Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kino-Kritik

„Return To Silent Hill“: Steril wie das Videospiel

Unterhaltung
05.02.2026 18:00
Porträt von Christina Krisch
Von Christina Krisch

Ein Brief bringt James Sunderland (Jeremy Irvine) völlig aus dem Gleichgewicht: Seine tote Frau Mary (Hannah E. Anderson) soll leben. Die Spur führt ihn nach Silent Hill – doch dort wartet kein Wiedersehen, sondern eine albtraumhafte Welt voller Monster, Schuldgefühle und Wahnsinn. Lesen Sie hier unsere Kino-Kritik zur dystopischen Geister-Game-Verfilmung „Return To Silent Hill“. 

0 Kommentare

Der neuerlich adaptierte Videospiel-Horror lässt in seinem dritten Teil den nervlich angegriffenen Maler James Sunderland (Jeremy Irvine) nach Silent Hill aufbrechen, wo er aufgrund einer mysteriösen Botschaft seine Frau Mary (Hannah E. Anderson) vermutet. Doch ist sie nicht eigentlich tot? Der Ort erweist sich als völlig verwaiste Geisterstadt, durch die monströse Gestalten streifen.

Schauspielerin Evie Templeton spielt ein verstörtes Mädchen in „Return To Silent Hill“.
Schauspielerin Evie Templeton spielt ein verstörtes Mädchen in „Return To Silent Hill“.(Bild: 2025 Room 318 Productions, Inc/ LEONINE Studios / Constantin Film Österreich)
Die düsteren Kinoadaption des legendären Kultgames „Silent Hill“.
Die düsteren Kinoadaption des legendären Kultgames „Silent Hill“.(Bild: 2025 Room 318 Productions, Inc/ LEONINE Studios / Constantin Film Österreich)

Als James auf eine Frau stößt, die Mary extrem ähnelt, verschwimmen Realität und die abstrusen Kopfgeburten seiner Fantasie. Regisseur Christophe Gans beweist einmal mehr ein Händchen für atmosphärisch düsteren Spuk abseits von überdrehtem Teenie-Horror, taucht Silent Hill in einen dystopischen Aschenregen und lässt James’ Irrungen zum Psycho-Geisterbahntrip werden.

Lesen Sie auch:
Oscar-Nominierungen
Jubel, Frust und jede Menge Überraschungen
03.02.2026
„Krone“-Kino-Kritik
„The Housemaid“: Düstere Bestseller-Verfilmung
15.01.2026
Return to Silent Hill
Karten für die Neuauflage des Kulthorrors holen
30.01.2026

Leider kann oder will die Verfilmung ihre Game-Affinität nicht verleugnen und so wirken die Figuren ähnlich steril wie im Videospiel.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

„Vorläufige Maßnahme“
Engelsfresko mit Meloni-Gesichtszügen übermalt
Grandiose Kulisse
Rekordkälte: Niagarafälle teilweise eingefroren
Maja T. ist wegen lebensbedrohlicher Körperverletzung und der Mitgliedschaft in einer ...
Hammerbande-Mitglied
Deutsche Maja T. zu acht Jahren Haft verurteilt
Der Schaffner, der am Montagabend von einem Passagier lebensgefährlich verletzt worden ist, ist ...
„Völlig sinnlos“
Schaffner nach Attacke durch Passagier gestorben
Zuletzt waren die Preise für Gold und Silber kurzzeitig eingebrochen, nun sind die Edelmetalle ...
Nach Turbulenzen
Gold und Silber setzen erneut zum Höhenflug an
Top-3

Gelesen

Tirol
Swarovski: Fionas Sohn steigt ins Unternehmen ein
190.121 mal gelesen
Von links: Arturo Pacifico Griffini, Fiona Pacifico Griffini-Grasser und Karl-Heinz Grasser 
Niederösterreich
Nach Ankündigung: Apotheker sticht Ehefrau nieder
188.234 mal gelesen
Wirtschaft
Benko: Araber erhalten 700 Millionen zugesprochen
136.973 mal gelesen
René Benko war 2018 Teil einer Delegation, die in Abu Dhabi um Investoren buhlte.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf