„Return To Silent Hill“: Steril wie das Videospiel

Ein Brief bringt James Sunderland (Jeremy Irvine) völlig aus dem Gleichgewicht: Seine tote Frau Mary (Hannah E. Anderson) soll leben. Die Spur führt ihn nach Silent Hill – doch dort wartet kein Wiedersehen, sondern eine albtraumhafte Welt voller Monster, Schuldgefühle und Wahnsinn. Lesen Sie hier unsere Kino-Kritik zur dystopischen Geister-Game-Verfilmung „Return To Silent Hill“.
Der neuerlich adaptierte Videospiel-Horror lässt in seinem dritten Teil den nervlich angegriffenen Maler James Sunderland (Jeremy Irvine) nach Silent Hill aufbrechen, wo er aufgrund einer mysteriösen Botschaft seine Frau Mary (Hannah E. Anderson) vermutet. Doch ist sie nicht eigentlich tot? Der Ort erweist sich als völlig verwaiste Geisterstadt, durch die monströse Gestalten streifen.
Als James auf eine Frau stößt, die Mary extrem ähnelt, verschwimmen Realität und die abstrusen Kopfgeburten seiner Fantasie. Regisseur Christophe Gans beweist einmal mehr ein Händchen für atmosphärisch düsteren Spuk abseits von überdrehtem Teenie-Horror, taucht Silent Hill in einen dystopischen Aschenregen und lässt James’ Irrungen zum Psycho-Geisterbahntrip werden.
Leider kann oder will die Verfilmung ihre Game-Affinität nicht verleugnen und so wirken die Figuren ähnlich steril wie im Videospiel.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.