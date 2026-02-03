Wo das Leben nichts wert ist

ANDERERSEITS dürfte aber auch die russische Staatsführung um Putin bemüht sein, die Öffentlichkeit nicht durch allzu große Verlustzahlen zu verschrecken. Sonst müsste sie diese nicht geheim halten. Und nicht viel anders hält dies die ukrainische Staatsführung. Auch sie lässt uns im Unklaren über die eigenen Verluste. Dies wohl deshalb, da man die eigene schwer geprüfte Bevölkerung nicht noch zusätzlich demoralisieren will.