US-Wissenschaftler wandern wegen Trump aus

Sie forscht zu gutartigen Wucherungen in der Gebärmutter, sogenannten Myomen. Da ihr eigenes Forschungsstipendium gestrichen wurde, schaut sich Fodera nach möglichen Stellen oder anderswo im Ausland um, in denen sie ihre Post-Doktorandenausbildung fortsetzen könnte. Laut einer Umfrage, die Ende März veröffentlicht wurde, denken bereits mehr als 75 Prozent der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in den USA über den Wegzug ins Ausland nach. Darunter seien vor allem jene, die erst am Anfang ihrer Laufbahn stünden, heißt es in dem Wissenschaftsmagazin.