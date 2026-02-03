Mega-Brand in Teheran sorgt für Spekulationen

Ein gewaltiger Brand in einem Einkaufszentrum im Westen Teherans hat am Dienstag für Aufsehen gesorgt – und sofort Spekulationen ausgelöst, ob es einen Zusammenhang mit den jüngsten Protesten gegen die iranische Führung geben könnte. Bestätigt ist das bislang nicht. Sicher ist jedoch: Das Feuer war so massiv, dass die Rauchwolken aus weiten Teilen der Millionenstadt sichtbar waren.