„Komplett egal!“ Deutliche Worte von Kriechmayr

Hemetsberger will es einfach halten

In Peking 2022 wurde Hemetsberger Abfahrts-21. „Wenn du dich darauf fokussierst, dass es die Chance ist, die nur alle vier Jahre kommt, dann lädst du dir selbst sehr viel Druck auf. Ich werde versuchen, es runterzubrechen. Was habe ich zu tun an diesem Tag? Dann Vollgas und hoffentlich ein guter Erfolg bei Olympia“, sagte Hemetsberger. „Wir freuen uns und ich glaube, dass wir als Team schon mitspielen um die Goldmedaille.“ Bei der Generalprobe in Crans-Montana kam er über Platz 14 nicht hinaus. „Das Skifahren hätte ganz gut gepasst. Ich hoffe, dass es in Bormio etwas mehr zur Sache geht. Dass es glatter oder zumindest härter ist.“