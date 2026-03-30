Kärntner Immomarkt stabilisiert sich langsam

Diese stabile Lage könnte sich aber schnell wieder drehen – am Markt gibt es erste Anzeichen für eine mögliche Angebotsverknappung. „Wenn jetzt nicht gegengesteuert wird, droht eine Situation, in der die Nachfrage das Angebot überholt, mit entsprechend steigenden Preisen“, warnt der Immobilienexperte der Wirtschaftskammer, Paul Perkonig „Wir wissen, dass das Angebot die Nachfrage nicht mehr lange decken kann.“