Polen will alle Bürger für Krieg trainieren

„Hinter unserer Grenze tobt ein Krieg, es gibt Sabotageakte in der Ostsee und Kämpfe im Cyberspace“, zeigt sich der Politiker alarmiert. Deshalb habe man das Programm ausgearbeitet. Es richte sich an „alle polnischen Bürger, die daran teilnehmen möchten“ – von Kindern im Volksschulalter über Arbeitnehmer bis zu Senioren. Im Rahmen des freiwilligen Programms sollen allein in diesem Jahr 20.000 Menschen geschult werden.