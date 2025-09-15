Drohnenalarm über Polen: Objekt „neutralisiert“

Russland und Belarus haben zudem am Freitag ihr gemeinsames Großmanöver an der Grenze zum NATO-Territorium begonnen. Die Übung mit dem Namen „Sapad 2025“ („Westen 2025“) finde in beiden Ländern sowie in der Ost- und Barentssee statt, wie das russische Verteidigungsministerium mitteilte. Bereits vor dem Vorfall hatte der polnische Ministerpräsident Tusk die „Sapad“-Manöver als „sehr aggressiv“ bezeichnet. Belarus grenzt auch an die NATO-Mitglieder Litauen und Lettland.