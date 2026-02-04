„Ein Heimsieg wäre natürlich die Kirsche on top“

Die Basis für ihren Start in Wien legte sie in einem Trainingslager auf Fuerteventura. Dort arbeitete sie gezielt an ihrer Form und sammelte Kraft und Selbstvertrauen für die nächsten Rennen. „Es war deutlich besser, als ich erwartet habe. Ich denke, ich habe sehr gute Fortschritte beim Laufen und bei den Workouts gemacht. Wenn ich das alles gut zusammenfügen kann, wird es sicher ein super Ergebnis in Wien.“