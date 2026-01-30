Bärenstark! Roncevic holt sich nächsten Hyrox-Sieg

WM-Titel im Visier

Nach dem Heimrennen richtet sich sein Fokus voll auf die Weltmeisterschaft. Diese steigt vom 18. bis 21. Juni 2026 in der Strawberry Arena in Stockholm. Das Ziel ist klar: Der Titel soll nach 2024 erneut nach Österreich gehen. „Das wäre natürlich ein schöner Saisonabschluss. Für mich geht es darum, wie sehr ich mich als Athlet in meiner ersten Vollzeit-Saison weiterentwickelt habe. Und natürlich schielt man als ehemaliger Weltmeister immer auf den Titel“, so Rončević.