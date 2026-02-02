Vorteilswelt
Fahndung im Dunkeln

Mann ließ Frau und Kind schwer verletzt zurück

Kärnten
02.02.2026 17:10
Mehrere Polizeistreifen und ein Polizeihund fahndeten nach dem Mann.
Mehrere Polizeistreifen und ein Polizeihund fahndeten nach dem Mann.(Bild: P. Huber)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Seine Lebensgefährtin und seinen Sohn körperlich schwer verletzt haben soll ein Mann aus dem Bezirk Klagenfurt-Land. Zuerst flüchtig, wurde er später von der Polizei gefasst und festgenommen.

0 Kommentare

Der 40-jährige Mann soll in der Nacht auf den 1. Februar in der gemeinsamen Wohnung im Bezirk Klagenfurt-Land seine 35-jährige Lebensgefährtin und seinen 15-jährigen Sohn schwer verletzt haben. Die Gründe dafür sind noch unklar. Ein Angehöriger konnte durch sein Eingreifen den Vater stoppen und Schlimmeres verhindern. Der Rettungsdienst brachte Mutter und Kind ins Klinikum Klagenfurt.

Flucht und Fahndung
Bevor die Einsatzkräfte eintreffen konnten, verschwand der Verdächtige allerdings spurlos. Darauf leitete die Polizei eine Fahndung nach dem Mann ein, ein Polizeihund war im Einsatz. Der Flüchtige konnte noch vor dem Aufgehen der Sonne im Gemeindegebiet Grafenstein gefasst werden.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt wurde nach einer Einvernahme durch die Polizei in die Justizanstalt in Klagenfurt gebracht. „Die Mutter und ihr Sohn wurden nach aktuellen Angaben wieder aus dem Krankenhaus entlassen“, berichtet eine Beamtin der „Krone“. 

Marie Komposch, Kronen Zeitung

