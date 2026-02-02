Mann ließ Frau und Kind schwer verletzt zurück

Der 40-jährige Mann soll in der Nacht auf den 1. Februar in der gemeinsamen Wohnung im Bezirk Klagenfurt-Land seine 35-jährige Lebensgefährtin und seinen 15-jährigen Sohn schwer verletzt haben. Die Gründe dafür sind noch unklar. Ein Angehöriger konnte durch sein Eingreifen den Vater stoppen und Schlimmeres verhindern. Der Rettungsdienst brachte Mutter und Kind ins Klinikum Klagenfurt.