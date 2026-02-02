Bedingte Haftstrafe für Frau mit Messer in Hand

Zurechnungsfähig

Die psychiatrische Sachverständige betonte, dass die Angeklagte schon „sehr, sehr oft“ in psychiatrischer Behandlung im Spital gewesen sei, sie habe „einen ganzen Packen an Unterlagen“ erhalten. Von einer Psychose oder Persönlichkeitsstörung wollte die Sachverständige vor Gericht aber nicht sprechen, zu viele Angaben der jungen Frau würden „hinten und vorne nicht zusammenpassen“. Eine Realitätskontrolle sei bei der 23-Jährigen auch am Tag des Vorfalls vorhanden gewesen, weshalb sie ihr Zurechnungsfähigkeit attestierte.