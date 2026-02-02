Junge Opfer nackt und erkennbar in Epstein-Akten

Epstein-Opfer über Fehler empört

„Sobald die erforderlichen Schwärzungen vorgenommen wurden, werden alle relevanten Dokumente wieder online verfügbar sein“, versprach die Sprecherin weiters. Ein mutmaßliches Opfer von Epstein und seiner in Haft befindlichen Komplizin Ghislaine Maxwell reagierte empört über die Panne – der Vorfall sei „äußerst beunruhigend“. „Es ist schwer, sich eine ungeheuerlichere Art vorzustellen, Opfer nicht zu schützen, als Nacktbilder von ihnen für die ganze Welt zum Download verfügbar zu machen“, erklärte sie gegenüber der Zeitung.