Ofner, Miedler und Co. versuchen sich als Samurai!

Österreichs Davis-Cup-Team hat seine ersten Vorort-Trainingseinheiten für das Tennis-Duell in Tokio mit Japan hinter sich, dabei auch eine für Sebastian Ofner und Co. recht ungewöhnliche Einheit!
Noch vor den ersten Aufschlägen im Ariake Coliseum versuchten sich Ofner, Jurij Rodionov, Lukas Neumayer, Lucas Miedler und Alexander Erler bei einem Teambuilding-Event in einem Samurai-Kurs. ÖTV-Kapitän und -Sportdirektor Jürgen Melzer war ebenso dabei.
Es wurden das richtige Tragen des traditionellen Kimonos und Hakamas (Hosenrock) sowie respektvolle Umgangsformen wie das Verbeugen und das Schwingen mit dem Katana (japanisches Langschwert) gelernt, ehe es an teaminterne Kampfhandlungen ging.
Katanas wurden gegen Gummischwerter ausgetauscht
Die nicht scharfen Katanas wurden letztlich gegen Gummischwerter ausgetauscht, mit denen die Beine des jeweiligen Gegners ins Visier genommen wurden. In einem Samurai-Museum ging es um mehr Hintergrundwissen zum Thema.
Die Begegnung der ersten Qualifikationsrunde für das Final 8 gegen die Japaner findet am Freitag (ab 6 Uhr MEZ) und Samstag (5 Uhr) statt. Die Austragungshalle fasst 10.000 Zuschauer, seitens des Veranstalters wird mit jeweils rund 4000 Fans gerechnet.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.