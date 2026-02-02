Förderungen für Skikurse sorgen für Stirnrunzeln

Steirische Eltern und Lehrer freuen sich über finanzielle Unterstützung bei Wintersportwochen. Für große Gruppen ist es aber schwierig, passende Unterkünfte zu finden. Die strengen Richtlinien sorgen für Verwunderung.
Jedes Jahr können steirische Schulen eine Landesförderung für Wintersportwochen beantragen, und jedes Jahr ist die Nachfrage danach groß. Allerdings gibt es einige Kriterien, die für eine solche Unterstützung erfüllt werden müssen. Im Moment hagelt es aber Kritik an diesen strikten Auflagen.
Rund 300.000 Euro sind in dem Fördertopf, der vom Referat für Tourismus verwaltet wird. Erst im Herbst des Vorjahres wurde er aufgrund des großen Interesses um 100.000 Euro erhöht. Ziel der Förderungen ist es, Kindern und Jugendlichen die Teilnahme an Wintersportwochen zu erleichtern und sie dadurch für den Wintersport zu begeistern. Im Schuljahr 2025/26 können so rund 289 Schulklassen unterstützt werden.
Förderanspruch nur unter bestimmten Voraussetzungen
Damit Schulen aber einen Förderanspruch haben, gilt es bestimmte Voraussetzungen zu erfüllen: So müssen mindestens vier Übernachtungen in einem steirischen Wintersportort getätigt werden. Ist das der Fall, gibt es für den Transport – also Bus oder Zug – dorthin finanzielle Unterstützung. Dadurch werden die Kosten für Schüler und Eltern gesenkt.
Unsere Turnlehrer sind sehr dahinter, dass die Förderung früh genug beantragt wird. So können wir unseren Schülern einen vernünftigen Preis anbieten.
Franz Hasenhütl, Direktor Akademisches Gymnasium Graz
Verbringt eine Schule die Wintersportwoche aufgrund von Platzmangel in den heimischen Unterkünften beispielsweise aber in einem Nachbarbundesland, gibt es keine Förderung. Auch bei Tagesausflügen, wie sie vor allem in Volksschulen oft Praxis sind, bleiben die vollen Kosten bei Schule und Eltern.
Steirische Quartiere sind nicht leicht zu finden
Dass die finanzielle Unterstützung wichtig ist, weiß Direktor Franz Hasenhütl vom Akademischen Gymnasium Graz: „Durch die Förderung können wir unseren Schülern einen vernünftigen Preis für die Sportwoche anbieten.“ Konkret gehe es hier um circa 50 Euro pro Kind, die gedeckt werden. Das Problem mit dem Platzmangel in steirischen Unterkünften ist aber auch ihm nicht fremd: „Es ist nicht ganz leicht, neue Quartiere in der Steiermark zu finden. Zum Glück haben wir inzwischen fixe Unterkünfte, in denen wir jedes Jahr unterkommen.“
