Förderungen für Skikurse sorgen für Stirnrunzeln

Steirische Quartiere sind nicht leicht zu finden

Dass die finanzielle Unterstützung wichtig ist, weiß Direktor Franz Hasenhütl vom Akademischen Gymnasium Graz: „Durch die Förderung können wir unseren Schülern einen vernünftigen Preis für die Sportwoche anbieten.“ Konkret gehe es hier um circa 50 Euro pro Kind, die gedeckt werden. Das Problem mit dem Platzmangel in steirischen Unterkünften ist aber auch ihm nicht fremd: „Es ist nicht ganz leicht, neue Quartiere in der Steiermark zu finden. Zum Glück haben wir inzwischen fixe Unterkünfte, in denen wir jedes Jahr unterkommen.“