Nonnen deaktivieren ihren Instagram-Account

„Möchten sich aus der Öffentlichkeit zurückziehen“

Die Wiener Medienanwältin Maria Windhager hat am vergangenen Dienstag für die drei Ordensfrauen Schwester Bernadette, Schwester Regina und Schwester Rita und ihre Sprecherin ein Abmahnschreiben an den Betreiber geschickt und ihn zur Löschung der Seite aufgefordert. Außerdem drohte sie ihm eine Klage auf eine einstweilige Verfügung an: „Der Account wurde anfangs mit Zustimmung der Nonnen betrieben. Sie möchten sich aber wieder mehr aus der Öffentlichkeit zurückziehen – auch im Sinne einer Lösung mit Rom“, sagte sie am Mittwoch zur APA.