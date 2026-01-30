Vorteilswelt
Nur vorübergehend

Nonnen deaktivieren ihren Instagram-Account

Salzburg
30.01.2026 13:35
Die drei berühmten Nonnen von Goldenstein
Die drei berühmten Nonnen von Goldenstein(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Die Nonnen von Goldenstein sind vorübergehend nicht mehr auf Instagram. Das gaben sie am Freitagvormittag bekannt. Das weitere Vorgehen werde geprüft.

0 Kommentare

Der reichweitenstarke Instagram-Account der drei Nonnen von Goldenstein in Salzburg mit zuletzt 287.000 Followern ist am Freitagvormittag offline genommen worden. Wie der Betreiber der Seite sagte, sei der Schritt allerdings nur vorübergehend. Man prüfe das weitere Vorgehen und werde auch den nach wie vor für die Schwestern zuständigen Probst Markus Grasl um eine Entscheidung bezüglich der Fortführung des Accounts bitten.

„Möchten sich aus der Öffentlichkeit zurückziehen“
Die Wiener Medienanwältin Maria Windhager hat am vergangenen Dienstag für die drei Ordensfrauen Schwester Bernadette, Schwester Regina und Schwester Rita und ihre Sprecherin ein Abmahnschreiben an den Betreiber geschickt und ihn zur Löschung der Seite aufgefordert. Außerdem drohte sie ihm eine Klage auf eine einstweilige Verfügung an: „Der Account wurde anfangs mit Zustimmung der Nonnen betrieben. Sie möchten sich aber wieder mehr aus der Öffentlichkeit zurückziehen – auch im Sinne einer Lösung mit Rom“, sagte sie am Mittwoch zur APA.

Seite gegen Willen der Schwestern weiterbetrieben
Die Nonnen und ihre Unterstützer wollen bereits seit Wochen die Aktivitäten in den sozialen Medien reduzieren. Der Betreuer des populären Accounts kam diesem Wunsch jedoch nicht nach. Vielmehr habe er gegen das Wissen und den Willen der Schwestern weitergemacht, alte Inhalte neu verwendet und den Kanal wirtschaftlich für Werbezwecke genutzt, kritisierten Helfer der Frauen.

Ganz ohne Auftritt in den sozialen Medien müssen die drei Nonnen aber nicht auskommen. Mit „realnonnengoldenstein“ habe der Unterstützerkreis Mitte Dezember einen neuen Account auf Instagram ins Leben gerufen. Der erreicht derzeit aber verhältnismäßig wenige Menschen. Zuletzt folgten knapp 3200 Follower der Seite.

Salzburg

