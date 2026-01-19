Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Nicht akkordiert“

Bundesregierung bremst bei Bablers Warenkorb

Innenpolitik
19.01.2026 10:26
Porträt von Franz Hollauf
Von Franz Hollauf

Im Kampf gegen die hohen Lebensmittelpreise in Österreich hat Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) am Sonntag erstmals die ganze Liste, was alles billiger werden soll, präsentiert. Am Montag bremsten Vertreter der Bundesregierung jedoch sein Vorhaben. „Die Liste ist nicht akkordiert. Das muss noch ausverhandelt werden“, betonte Staatssekretär Sepp Schellhorn (NEOS). 

0 Kommentare

Auch Bablers Parteikollegin, Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ), bremste bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit Schellhorn und Staatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP): „Der Warenkorb liegt jetzt einmal auf dem Tisch, muss aber mit den anderen Parteien noch verhandelt werden.“

Bablers Warenkorb

Milch, Milcherzeugnisse und Eier:

  • Milch (inkl. laktosefreier tierischer Milch)
  • Butter
  • Eier (von Hühnern)

Gemüse (frisch und gekühlt):

  • Erdäpfel
  • Paradeiser
  • Zwiebel, Knoblauch und Lauch
  • Karfiol und Kohlrabi
  • Salate
  • Karotten, Rüben und Knollensellerie
  • Gurken
  • Bohnen, Erbsen usw.
  • Anderes Gemüse (z.B.: Kürbis, Paprika oder Spargel)
  • Gemüse gefroren (z.B.: Erbsen, Spinat)

Obst:

  • Äpfel/Birnen frisch
  • Steinobst (Marillen, Kirschen usw.) frisch

Getreide, Müllereierzeugnisse und Backwaren:

  • Reis
  • Weizenmehl und Weizengrieß
  • Nudeln (ohne Füllung)
  • Brot und Gebäck (Semmeln usw.) inkl. glutenfreies Brot
  • Speisesalz

Die von Babler in der ORF-„Pressestunde“ am Sonntag angekündigte Liste von begünstigten Produkten umfasst neben Milch, Butter und Eiern etwa Reis, Zwiebel und Knoblauch, Salate, Gurken, Paradeiser, Erdäpfel, Äpfel, Birnen, Steinobst wie Marillen, Brot und Gebäck. Der Fokus soll auf jenen Produkten liegen, die in Österreich produziert werden, so Babler.

Staatssekretär Josef Schellhorn (NEOS) bei der Pressekonferenz am Montag im Finanzministerium.
Staatssekretär Josef Schellhorn (NEOS) bei der Pressekonferenz am Montag im Finanzministerium.(Bild: APA/MAX SLOVENCIK)

Neue Statistik-Austria-Datenbank zeigt Lebensmittel-Preisentwicklung
Die Statistik Austria hat unterdessen am Montag eine neue Datenbank zur Entwicklung der Lebensmittelpreise präsentiert. Das sogenannte Preisradar soll die Preisveränderungen bestimmter Produkte über den Zeitverlauf sichtbar und Vergleiche von Produktgruppen mit anderen Ländern möglich machen. Außerdem erlaubt das Tool einen Blick auf und Vergleiche von Indizes wie Großhandels- oder Erzeugerpreisen. Die Datenbank ist ab sofort unter https://www.statistik.at/preisradar/ abrufbar.

Das Liniendiagramm zeigt die Entwicklung der Inflation in Österreich von 1990 bis 2025. Die Inflationsrate lag 1992 bei 4,1 %, sank danach und blieb meist zwischen 1 % und 3 %. 2022 stieg sie stark auf 8,6 % und lag 2025 bei 3,6 %. Quelle: Statistik Austria.
Das Liniendiagramm zeigt die Veränderung der Verbraucherpreise für Lebensmittel und die Gesamtinflation in Österreich von Januar 2020 bis Dezember 2025. Die Teuerungsrate für Lebensmittel steigt ab 2022 stark an und erreicht Anfang 2023 einen Höchstwert von etwa 17 %. Danach sinkt sie deutlich, bleibt aber bis Ende 2025 über dem Niveau von 2020. Die Gesamtinflation folgt einem ähnlichen Trend, bleibt aber durchgehend unter der Lebensmittelteuerung. Quelle: Statistik Austria.

Auch Vergleiche mit anderen Ländern möglich
Insgesamt sind im Preisradar gut 100 verschiedene Lebensmittel ersichtlich, darunter viele Güter des täglichen Bedarfs wie Brot, Milch, Eier sowie verschiedene Gemüse- und Obstsorten. Ziel der Datenbank sei es, einen schnellen und kompakten Überblick über die Preissituation zu geben, so Statistik-Austria-Generaldirektorin Manuela Lenk. Dafür seien vorhandene Daten „übersichtlich und sinnvoll“ zusammengefasst worden. Auf Ebene von Produktgruppen – darunter Getreide und Fleischwaren – gibt die Datenbank auch Vergleiche mit anderen Ländern wie Deutschland, der Schweiz oder dem gesamten Euroraum her.

Die Infografik zeigt die Inflation in Österreich von Juni 2024 bis Dezember 2025. Die Inflationsrate steigt ab Mitte 2024 und erreicht im Dezember 2025 einen Wert von 3,8 %. Im Dezember 2025 steigen die Preise für Wohnen, Wasser und Energie um 6,5 %, für Gastronomie und Hotels um 5,5 % und für Lebensmittel um 3,9 %. Die Preise für Treibstoffe sinken um 1,4 %. Quelle: Statistik Austria.

Jahresinflation 2025 bei 3,6 Prozent
Nach der Teuerungskrise im Jahr 2022 und 2023 und dem Rückgang im Jahr 2024 stieg die Jahresinflation 2025 in Österreich indes wieder an: Mit 3,6 Prozent lag sie deutlich höher als 2024 mit 2,9 Prozent. Damit fiel die Rate (nach HVPI-Berechnung ebenso 3,6 Prozent, Anm.) nicht nur höher als in den meisten Ländern der Eurozone – Österreich lag auf Rang 16 und damit in der unteren Hälfte – aus, sie lag auch deutlich über dem Ziel der Europäischen Zentralbank (EZB) von 2 Prozent.

Lesen Sie auch:
Von 2,9 auf 3,6 %
Vergleich zeigt: 2025 brachte satte Teuerungsrunde
19.01.2026
Babler in Pressestunde
Steuersenkung: Apfel wird billiger, Banane nicht
18.01.2026
„Halbherzige Maßnahme“
Mehrwertsteuer sinkt: Handel lobt, FPÖ kritisiert
14.01.2026

Für die Jahresinflation 2026 prognostizierte das Wifo im Dezember einen Rückgang auf 2,6 Prozent, das IHS rechnet mit 2,5 Prozent. Die Nationalbank wiederum erwartet einen Rückgang auf 2,4 Prozent.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Sepp SchellhornBarbara Eibinger-Miedl
Österreich
SPÖÖVPBundesregierungNEOSStatistik Austria
VizekanzlerErdäpfelLebensmittelInflation
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg ist ein Mensch ums Leben gekommen, ein weiterer ...
Ein Todesopfer
Lokomotive stieß mit Bus in Hamburg zusammen
Vor allem in Minnesota ist die Lage enorm angespannt.
Nach tödlichem Einsatz
Richterin beschränkt Macht der Migranten-Jäger
Nach ungefähr zweieinhalb Tagen ist ein vermisster Achtjähriger aus Deutschland wieder ...
Suche erfolgreich
Noah (8) aus Frankfurt bei Mutter aufgetaucht
Greenpeace-Forderung
„Steuersenkung soll für vegane Produkte gelten“
Mercosur-Deal kommt
EU-Mandatar Bernhuber: „So kann das nie fair sein“
Top-3

Gelesen

Salzburg
Acht Tote bei Lawinen in Salzburg und Steiermark
152.914 mal gelesen
Der Einsatz im Großarltal
Österreich
Das geheime Doppel-Leben des Cobra-Beamten
136.818 mal gelesen
Krone Plus Logo
Fast manisch trainierte der junge Mann ständig seinen Körper, Johanna G. machte rund um den 7. ...
Außenpolitik
Paukenschlag auf Grönland: Deutsche reisen ab
130.525 mal gelesen
Mehr Innenpolitik
Sorge vor Eskalation
Irans oberster Führer legt sich mit Trump an
Reform soll kommen
So will Stadtvize nun die Kindergärten umkrempeln
Rechnungshof ignoriert
Scharfe Kritik an steirischem Gesundheitsplan
Burnout-Diagnose
Wiener Bezirksvorsteher zieht sich ganz zurück
„Nicht akkordiert“
Bundesregierung bremst bei Bablers Warenkorb
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf