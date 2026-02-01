Vorteilswelt
Missbrauchsskandal

Epstein-Mails: Olympia-2028-Boss entschuldigt sich

Olympia
01.02.2026 18:04
Casey Wasserman
Casey Wasserman(Bild: AFP/FREDERIC J. BROWN)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Ein Mail-Wechsel des Organisationschefs der Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles mit der einstigen Gehilfin des gestorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein ist aufgetaucht. „Ich bedaure meine Korrespondenz mit Ghislaine Maxwell zutiefst“, erklärte L.A.-Organisator Casey Wasserman. Diese habe „lange stattgefunden, bevor ihre schrecklichen Verbrechen bekannt wurden“. Maxwell war 2021 unter anderem wegen des Missbrauchs Minderjähriger zu 20 Jahren Haft verurteilt worden.

0 Kommentare

  IOC-Chefin Kirsty Coventry zeigte sich wenige Tage vor der Eröffnungsfeier der Winterspiele in Italien betrübt über die Berichte über L.A.-Cheforganisator Wasserman. „Alles, was von diesen Spielen ablenkt, ist traurig“, sagte die Präsidentin des Internationalen Olympischen Komitees in Mailand. In jüngst veröffentlichten Akten im Missbrauchsskandal um Epstein waren E-Mails aus dem Jahr 2003 zwischen Wasserman und Epstein-Gehilfin Maxwell aufgetaucht.

Wasserman führt das Olympia-Projekt 2028
Zwar sei er 2002 im Rahmen einer humanitären Reise als Teil einer Delegation der Clinton Foundation mit dem Flugzeug Epsteins geflogen, erklärte Wasserman. „Aber ich hatte niemals eine persönliche oder geschäftliche Beziehung zu Jeffrey Epstein“, betonte er. „Es tut mir sehr leid, in irgendeiner Form mit beiden in Verbindung gebracht zu werden.“ Wasserman führt das Olympia-Projekt in Los Angeles seit der Bewerbungsphase und ist Vorsitzender des Organisationskomitees.

Das US-Justizministerium veröffentlichte am Freitagabend mehr als drei Millionen Seiten an Dokumenten sowie Tausende Videos und Fotos. Die reine Nennung oder Abbildung in den Epstein-Akten ist kein Hinweis auf ein Fehlverhalten. Wasserman ist Gründer einer globalen Sport-, Musik- und Entertainment-Agentur. Seine Firmen betreuen unter anderem internationale Spitzensportler, Schauspieler und Musiker.

Epstein-Mails: Olympia-2028-Boss entschuldigt sich
