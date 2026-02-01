Epstein-Mails: Olympia-2028-Boss entschuldigt sich

Wasserman führt das Olympia-Projekt 2028

Zwar sei er 2002 im Rahmen einer humanitären Reise als Teil einer Delegation der Clinton Foundation mit dem Flugzeug Epsteins geflogen, erklärte Wasserman. „Aber ich hatte niemals eine persönliche oder geschäftliche Beziehung zu Jeffrey Epstein“, betonte er. „Es tut mir sehr leid, in irgendeiner Form mit beiden in Verbindung gebracht zu werden.“ Wasserman führt das Olympia-Projekt in Los Angeles seit der Bewerbungsphase und ist Vorsitzender des Organisationskomitees.