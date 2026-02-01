Staat spart vor allem durch weniger Klimatickets

Für die Grünen ist das ein Zeichen dafür, dass die Regierung mit der Preiserhöhung bewusst in Kauf nimmt, dass das Klimaticket an Attraktivität verliert: „Beim Klimaticket sollen Einsparungen vor allem durch sinkende Verkaufszahlen erzielt werden – nicht durch eine Reduktion des staatlichen Zuschusses. Die höheren Preise sollen das Klimaticket bewusst weniger attraktiv machen“, kritisieren die Grünen, allen voran Budgetsprecher Jakob Schwarz: „Rund 300.000 Menschen haben ein Klimaticket. Die Preiserhöhung trifft diese Menschen also direkt und hart. Sie stehen jetzt vor der Entscheidung, mehr zu bezahlen oder doch wieder das Auto zu nehmen. Die Regierung hofft, dass sie wieder das Auto nehmen. Weil dann spart sich der Finanzminister mehr Geld.“