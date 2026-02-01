Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kommentar

Mit Ho-ruck-Politik gegen Kickls Masterplan

Innenpolitik
01.02.2026 06:00
FPÖ-Chef Herbert Kickl, ÖVP-Kanzler Christian Stocker: Kann die Regierung Paroli bieten?
FPÖ-Chef Herbert Kickl, ÖVP-Kanzler Christian Stocker: Kann die Regierung Paroli bieten?(Bild: Krone KREATIV/APA/ROLAND SCHLAGER)
Porträt von Klaus Herrmann
Von Klaus Herrmann
0 Kommentare

Macht diese Regierung gar nichts richtig? Wenn sie verkündet, die Mehrwertsteuer bei Grundnahrungsmitteln zu halbieren, wird gerechnet, wie wenig das dem Einzelnen bringt. Während andere vehement fordern, dass etwa auch Fleisch auf die Niedrigsteuer-Liste kommt.

Wenn der Bildungsminister ankündigt, an den Oberstufen den Lateinunterricht zugunsten einer kritischen schulischen Auseinandersetzung mit KI, Medien und Demokratie zu reduzieren, geht ein Aufschrei durch einen Teil der Lehrerschaft. Wie kann man denn dieses so wichtige Fach Latein beschneiden?

Wenn der Bundeskanzler verkündet, die Österreicher in einer Volksbefragung über die Verlängerung des Wehrdienstes abstimmen zu lassen, dann wird auch diese Idee massiv zerzaust. Man sehe sich die Reaktionen auf die jüngsten Regierungsideen auf unseren Leserbriefseiten an, genauso wie auch die Postings auf krone.at oder die Wortmeldungen in den sozialen Medien.

Brief an die „Krone“-Leser: Klaus Herrmann, Geschäftsführender Chefredakteur
Brief an die „Krone“-Leser: Klaus Herrmann, Geschäftsführender Chefredakteur(Bild: Krone KREATIV/Imre Antal, stock.adobe.com)

Harte, ungerechte Urteile, wie die kritisierten Politiker es empfinden? Hart ja, ungerecht nur sehr bedingt. Denn allzu vieles, was diese nervöse Regierung der Bevölkerung serviert, wirkt wenig überlegt, kaum zu Ende gedacht.

Ob man mit dieser Ho-ruck-Politik dem lauernden Oppositionschef mit seinem großen Masterplan Paroli bieten kann? Daran darf gezweifelt werden.

Kommen Sie gut durch den Sonntag!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Am Donnerstagabend hat sich ein schrecklicher Zwischenfall bei einer U-Bahn-Station in Hamburg ...
Drama in Hamburg
Mann reißt 18-Jährige vor U-Bahn – beide tot!
Model Stefanie Giesinger dürfte sich getrennt haben.
Trennungsschmerz
Model Stefanie Giesinger träumt von Expartnern
Schauspielerin Senta Berger geht es nach ihrem schweren Sturz langsam wieder besser.
Sturz auf der Bühne
Schauspielerin Senta Berger hat OP gut überstanden
Die AVL-Zentrale in Graz. 
Lage bleibt schwierig
Schock: AVL List baut in Graz weitere 350 Jobs ab
Berichte über Trumps psychologischen Verfall halten sich hartnäckig.
Explosiver Bericht
EU-Premier „traumatisiert“ von Trumps Zustand
Top-3

Gelesen

Salzburg
Gemeinde sucht Lösung für Hirschers Ex-Skifabrik
239.879 mal gelesen
Der leer stehende Skiproduktionsstandort ist der Gemeinde ein Dorn im Auge.
Österreich
Mutter ersticht ihren elfjährigen Sohn
228.865 mal gelesen
Die Ermittlungen vor Ort laufen auf Hochtouren.
Ski Alpin
„Schock!“ Vonn meldet sich nach Horrorsturz
116.710 mal gelesen
Schmerzen bei Lindsey Vonn
Mehr Innenpolitik
Nun doch zugesagt!
Babler kommt mit besonderem Gast zum Opernball
Mehr KI statt Latein
„Muss in jedes Fach, Kinder sind uns weit voraus“
„Krone“-Kommentar
Mit Ho-ruck-Politik gegen Kickls Masterplan
Weitere fünf Jahre
General Holzer bleibt Chef im Bundeskriminalamt
Chat über junge Frauen
Epstein-Files: Slowakischer Regierungsberater geht
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf