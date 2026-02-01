Mit Ho-ruck-Politik gegen Kickls Masterplan

Wenn der Bundeskanzler verkündet, die Österreicher in einer Volksbefragung über die Verlängerung des Wehrdienstes abstimmen zu lassen, dann wird auch diese Idee massiv zerzaust. Man sehe sich die Reaktionen auf die jüngsten Regierungsideen auf unseren Leserbriefseiten an, genauso wie auch die Postings auf krone.at oder die Wortmeldungen in den sozialen Medien.