Mit Ho-ruck-Politik gegen Kickls Masterplan

Macht diese Regierung gar nichts richtig? Wenn sie verkündet, die Mehrwertsteuer bei Grundnahrungsmitteln zu halbieren, wird gerechnet, wie wenig das dem Einzelnen bringt. Während andere vehement fordern, dass etwa auch Fleisch auf die Niedrigsteuer-Liste kommt.
Wenn der Bildungsminister ankündigt, an den Oberstufen den Lateinunterricht zugunsten einer kritischen schulischen Auseinandersetzung mit KI, Medien und Demokratie zu reduzieren, geht ein Aufschrei durch einen Teil der Lehrerschaft. Wie kann man denn dieses so wichtige Fach Latein beschneiden?
Wenn der Bundeskanzler verkündet, die Österreicher in einer Volksbefragung über die Verlängerung des Wehrdienstes abstimmen zu lassen, dann wird auch diese Idee massiv zerzaust. Man sehe sich die Reaktionen auf die jüngsten Regierungsideen auf unseren Leserbriefseiten an, genauso wie auch die Postings auf krone.at oder die Wortmeldungen in den sozialen Medien.
Harte, ungerechte Urteile, wie die kritisierten Politiker es empfinden? Hart ja, ungerecht nur sehr bedingt. Denn allzu vieles, was diese nervöse Regierung der Bevölkerung serviert, wirkt wenig überlegt, kaum zu Ende gedacht.
Ob man mit dieser Ho-ruck-Politik dem lauernden Oppositionschef mit seinem großen Masterplan Paroli bieten kann? Daran darf gezweifelt werden.
Kommen Sie gut durch den Sonntag!
