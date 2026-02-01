Claus Faller ist der neue Bürgermeister von Gmünd

Nun ist auch die Stichwahl geschlagen! Die Gmünder wurden heute, Sonntag, erneut zur Wahlurne gebeten. Die Mehrheit entschied sich für Claus Faller, der somit weiter die Geschäfte der Künstlerstadt leitet.
Jubel bei den Blauen! Claus Faller braucht den Bürgermeistersessel nicht zu verlassen! Der 59-Jährige, der bisher die Geschäfte von Gmünd interimistisch leitete, weil sein Vorgänger Josef Jury bei einer Gemeinderatssitzung plötzlich den Rücktritt bekannt gegeben hat, wurde am Sonntag zum Stadtchef gewählt – mit 59,4 Prozent. Das bedeutet: die Blauen mit der Liste Josef Jury (LJJ) bleiben in der Künstlerstadt weiter an der Spitze.
Der Bundesheer-Bedienstete ging mit Sylvia Petschar von den Roten in die Stichwahl. Wie auch bei den vorherigen Wahlen schaffte es die SPÖ in der Oberkärntner Gemeinde zwar in die Stichwahl, das Zepter des Bürgermeisters hatte schlussendlich aber immer die blaue Partei mit Stadtchef Josef Jury in der Hand.
Zum Wahlergebnis gratulierte auch Kärntens FP-Chef und Mühldorfs Bürgermeister Erwin Angerer, der seinem Parteikollegen am Sonntag einen Besuch in Gmünd abstattete.
