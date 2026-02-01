Claus Faller ist der neue Bürgermeister von Gmünd

Jubel bei den Blauen! Claus Faller braucht den Bürgermeistersessel nicht zu verlassen! Der 59-Jährige, der bisher die Geschäfte von Gmünd interimistisch leitete, weil sein Vorgänger Josef Jury bei einer Gemeinderatssitzung plötzlich den Rücktritt bekannt gegeben hat, wurde am Sonntag zum Stadtchef gewählt – mit 59,4 Prozent. Das bedeutet: die Blauen mit der Liste Josef Jury (LJJ) bleiben in der Künstlerstadt weiter an der Spitze.