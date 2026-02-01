Tourengeher (31) von Lawine erfasst und verletzt

Dort war eine fünfköpfige Skitourengruppe unterwegs, als sich gegen 14.30 Uhr auf einem sehr steilen Südwesthang eine etwa 40 Meter breite Schneebrettlawine löste. Ein 31-jähriger Schweizer, der als zweiter der Gruppe unterwegs war, wurde dabei von den Schneemassen erfasst und rund 150 Meter mitgerissen und teilverschüttet.