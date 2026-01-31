Vorteilswelt
Herzog im O-Dorf

Zimmer-Upgrade mit TV: „Wir sind sportsüchtig“

Wintersport
31.01.2026 18:30
Vanessa Herzog checkte am Freitag als erste ÖOC-Sportlerin bei den Winterspielen in Mailand ein.
Vanessa Herzog checkte am Freitag als erste ÖOC-Sportlerin bei den Winterspielen in Mailand ein.(Bild: GEPA)
Porträt von Norbert Niederacher
Von Norbert Niederacher

Sprintrakete Vanessa Herzog checkte am Freitag als erste ÖOC-Sportlerin bei den Winterspielen in Mailand ein. Die Tirolerin freute sich einen Tag später über ihren ersten Olympia-Erfolg. Die mit Rückenproblemen kämpfende Eisschnellläuferin gab nach einem Test grünes Licht für einen Start.

Nach einer ersten 45-minütigen Trainingseinheit in der Mailänder Olympia-Eishalle ging am Samstag Österreichs Eisschnelllauf-Star Vanessa Herzog mit nassen Augen vom Eis: „Es hat alles problemlos funktioniert. Ich hatte gar keine Schmerzen im Rücken. Ich bin so glücklich, hier zu sein und die Chance zu haben, mein Bestes zu geben.“

