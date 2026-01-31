Zimmer-Upgrade mit TV: „Wir sind sportsüchtig“

Nach einer ersten 45-minütigen Trainingseinheit in der Mailänder Olympia-Eishalle ging am Samstag Österreichs Eisschnelllauf-Star Vanessa Herzog mit nassen Augen vom Eis: „Es hat alles problemlos funktioniert. Ich hatte gar keine Schmerzen im Rücken. Ich bin so glücklich, hier zu sein und die Chance zu haben, mein Bestes zu geben.“