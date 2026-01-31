Zimmer-Upgrade mit TV: „Wir sind sportsüchtig“

LIVE: Ausgleich! HSV trifft erneut gegen FC Bayern
Sprintrakete Vanessa Herzog checkte am Freitag als erste ÖOC-Sportlerin bei den Winterspielen in Mailand ein. Die Tirolerin freute sich einen Tag später über ihren ersten Olympia-Erfolg. Die mit Rückenproblemen kämpfende Eisschnellläuferin gab nach einem Test grünes Licht für einen Start.
Nach einer ersten 45-minütigen Trainingseinheit in der Mailänder Olympia-Eishalle ging am Samstag Österreichs Eisschnelllauf-Star Vanessa Herzog mit nassen Augen vom Eis: „Es hat alles problemlos funktioniert. Ich hatte gar keine Schmerzen im Rücken. Ich bin so glücklich, hier zu sein und die Chance zu haben, mein Bestes zu geben.“
