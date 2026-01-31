Reutte on Ice bietet zu Fasching viele Highlights

Die 5. Jahreszeit bringt für Reutte on Ice viele Begegnungen und einen stimmungsvollen Saisonabschluss. Die Besucher erwartet ein buntes Programm bis zur „Iceclosing Party“!
Wenn sich der Winter in der Naturparkregion Reutte von seiner lebendigen Seite zeigt, lädt Reutte on Ice im Februar noch einmal zu besonderen Momenten auf dem Eis ein. Die letzten Wochen der Saison stehen ganz im Zeichen des Faschings, der Begegnung und des gemeinsamen Erlebens – für Familien, Einheimische und Gäste der Region.
Den fröhlichen Auftakt macht der Kinderfasching on Ice am 1. Februar 2026. Mit viel Fantasie, bunten Kostümen und ausgelassener Stimmung wird die Narrenzeit offiziell eingeläutet. Faschingskrapfen sorgen für die nötige Stärkung, während ein Luftballonkünstler, eine Malstation sowie Kinderschminken das Eisareal in eine farbenfrohe Erlebniswelt verwandeln. Ein Nachmittag, der ganz den jüngsten Besucherinnen und Besuchern gewidmet ist. Tradition und Geselligkeit stehen am 7. Februar 2026 im Mittelpunkt, wenn das traditionelle Maschgerer-Treffen bei Reutte on Ice stattfindet. Bis 23 Uhr treffen sich Maskierte und Schaulustige, um gemeinsam zu feiern. Für die musikalische Umrahmung sorgt DJ Manuel, der mit einem stimmungsvollen Mix für Bewegung auf und neben dem Eis sorgt und das Treffen zu einem besonderen Höhepunkt im Fasching macht.
Auch der Valentinstag am 14. Februar 2026 findet bei Reutte on Ice seinen Platz. Unter dem Motto „Skate & Date“ wird ab 17 Uhr das Eislaufen zur Bühne für Begegnungen. Farbige Flirt-Armbänder und eine kleine Geschenkaktion an der liebevoll gestalteten Lovestation laden zum Mitmachen ein. Ob Flirt, gemeinsamer Spaß oder romantische Zweisamkeit – das Format richtet sich an Singles, Paare und alle, die den Valentinstag aktiv und ungezwungen erleben möchten. Ein Angebot, das Leichtigkeit, Bewegung und zwischenmenschliche Nähe verbindet. Luftballons, Muffins und viel Freude zum SchlussDen feierlichen Höhepunkt der Saison bildet das große Abschlusswochenende. Am 21. Februar 2026 wird bei der Eisclosing Party noch einmal ausgelassen gefeiert. Die Partyband „Tuesday“ sorgt mit Livemusik für Stimmung auf und neben der Eisfläche, während DJ Spicy bis 23 Uhr für tanzbare Beats sorgt. Ein Abend, der die Erlebnisse der vergangenen Monate Revue passieren lässt und den Winter gebührend verabschiedet.
Am letzten Eistag gehört die Eisfläche noch einmal ganz den kleinen Eisläuferinnen und Eisläufern.
Mit Luftballons, Muffins und viel Freude an der gemeinsamen Zeit heißt es Abschied nehmen von einer erfolgreichen Saison. Ein herzliches Dankeschön an alle, die Reutte on Ice auch in seiner dritten Saison zu einem lebendigen Treffpunkt im Winter gemacht haben – voller Bewegung, Begegnung und regionaler Lebensfreude.
