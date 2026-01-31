Reutte on Ice bietet zu Fasching viele Highlights

Auch der Valentinstag am 14. Februar 2026 findet bei Reutte on Ice seinen Platz. Unter dem Motto „Skate & Date“ wird ab 17 Uhr das Eislaufen zur Bühne für Begegnungen. Farbige Flirt-Armbänder und eine kleine Geschenkaktion an der liebevoll gestalteten Lovestation laden zum Mitmachen ein. Ob Flirt, gemeinsamer Spaß oder romantische Zweisamkeit – das Format richtet sich an Singles, Paare und alle, die den Valentinstag aktiv und ungezwungen erleben möchten. Ein Angebot, das Leichtigkeit, Bewegung und zwischenmenschliche Nähe verbindet. Luftballons, Muffins und viel Freude zum SchlussDen feierlichen Höhepunkt der Saison bildet das große Abschlusswochenende. Am 21. Februar 2026 wird bei der Eisclosing Party noch einmal ausgelassen gefeiert. Die Partyband „Tuesday“ sorgt mit Livemusik für Stimmung auf und neben der Eisfläche, während DJ Spicy bis 23 Uhr für tanzbare Beats sorgt. Ein Abend, der die Erlebnisse der vergangenen Monate Revue passieren lässt und den Winter gebührend verabschiedet.