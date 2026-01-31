20 Jahre nach Unfall: Lebensretter gesucht

„Ich möchte Danke sagen“

Von einer Freundin hat sie sogar ein Bild anfertigen lassen, das symbolisch für ihn steht. Das Motiv ist ein Schutzengelflügel. Und was würde sie dem Mann, der das für sie getan hat, gerne sagen? „Danke, dass Sie so beherzt gehandelt haben! Sie haben in diesem Moment das Wichtigste und Wertvollste für mich getan – mein Leben gerettet.“