Ehepaar empfindet neue Müllgebühr als unfair

Ungerechte Gebühr

„Egal ob man die Abfallsammelstelle gar nicht benützt, wenig benützt oder sehr viel benützt, die Gebühr ist für alle gleich. Wer bisher jährlich nur einige wenige Euro bezahlte, zahlt nun das Vielfache. Selbst wer Garten-/Grünschnitt bei einem großen Garten hat, bezahlte bisher für einen großen Traktoranhänger 20 Euro. Trotz der nun jährlichen Gebühr darf diese Menge an Grünschnitt von Privathaushalten gar nicht mehr zur Abfallsammelstelle gebracht werden. Bauschutt in größeren Mengen ist verboten. Was darf man also für 66 Euro zur Deponie bringen? Was rechtfertigt diese Gebühr?“, fragen sich die Gemeindebürger.