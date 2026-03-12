Geld-Kürzung trifft pflegenden Angehörigen

Um 30 Prozent wurde Christian R. die Mindestsicherung gekürzt. Er bekommt nun 369 Euro monatlich weniger. „Das mag für reiche Leute nicht viel Geld sein, für mich jedoch ist das existenzbedrohend“, erklärt er. Er sei stolz darauf, seine betagte Mutter, die Pflegestufe 4 bezieht, zu pflegen. „Ich leiste einen wichtigen Beitrag zur Systemerhaltung. Mir ist bewusst, dass alle Bürger sparen müssen, nur sich das Geld von Menschen, welche ohnehin ganz unten stehen, zu holen, geht in die falsche Richtung“, betont er und fordert, pflegende Angehörige überhaupt von der neuen Regelung auszunehmen.