Energie-Rechnung erst nach 1,5 Jahren erhalten

Eine Wienerin bekam weder einen Beleg noch das Heiz-Guthaben für ihren tatsächlichen Verbrauch. Und das, obwohl sie schon vor Monaten aus ihrer Genossenschafts-Wohnung ausgezogen war.
Im Sommer 2024 hat Doris W. ihre damalige Genossenschaftswohnung zurückgegeben. Schon zwei Monate vor ihrem Auszug hat sie sämtliche Verträge gekündigt, auch jenen für die Heizung. „Ich habe damals mit dem letzten Miettag die Zählerstände bekannt gegeben“, so die Wienerin. Endabrechnung habe sie aber bis heute keine erhalten, erklärte sie der Ombudsfrau vor Kurzem.
Keine Rechnung auch für aktive Kunden
Besonders ärgerlich sei, dass sie bei einer telefonischen Nachfrage erfahren habe, dass ein Guthaben in Höhe von 400 Euro bestehe. „Die Nachmieterin hat mir gesagt, dass auch die aktiven Kunden keine Abrechnung erhalten würden.“
Die Antwort der zuständigen Firma Thermomatic auf unsere Anfrage fiel knapp aus. Der Betrag sei überwiesen worden und auch die Rechnung wurde bereits verschickt. Man bedauere die Unannehmlichkeiten. Erklärung gab es jedoch keine
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.