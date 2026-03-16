Energie-Rechnung erst nach 1,5 Jahren erhalten

Im Sommer 2024 hat Doris W. ihre damalige Genossenschaftswohnung zurückgegeben. Schon zwei Monate vor ihrem Auszug hat sie sämtliche Verträge gekündigt, auch jenen für die Heizung. „Ich habe damals mit dem letzten Miettag die Zählerstände bekannt gegeben“, so die Wienerin. Endabrechnung habe sie aber bis heute keine erhalten, erklärte sie der Ombudsfrau vor Kurzem.