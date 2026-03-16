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„Krone“-Ombudsfrau

Energie-Rechnung erst nach 1,5 Jahren erhalten

Ombudsfrau
16.03.2026 12:17
Auf das Heizguthaben musste unsere Leserin lange warten.
Auf das Heizguthaben musste unsere Leserin lange warten.(Bild: INGO HOFFMANN)
Porträt von Ombudsfrau
Von Ombudsfrau

Eine Wienerin bekam weder einen Beleg noch das Heiz-Guthaben für ihren tatsächlichen Verbrauch. Und das, obwohl sie schon vor Monaten aus ihrer Genossenschafts-Wohnung ausgezogen war.

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Im Sommer 2024 hat Doris W. ihre damalige Genossenschaftswohnung zurückgegeben. Schon zwei Monate vor ihrem Auszug hat sie sämtliche Verträge gekündigt, auch jenen für die Heizung. „Ich habe damals mit dem letzten Miettag die Zählerstände bekannt gegeben“, so die Wienerin. Endabrechnung habe sie aber bis heute keine erhalten, erklärte sie der Ombudsfrau vor Kurzem.

Keine Rechnung auch für aktive Kunden
Besonders ärgerlich sei, dass sie bei einer telefonischen Nachfrage erfahren habe, dass ein Guthaben in Höhe von 400 Euro bestehe. „Die Nachmieterin hat mir gesagt, dass auch die aktiven Kunden keine Abrechnung erhalten würden.“

Die Antwort der zuständigen Firma Thermomatic auf unsere Anfrage fiel knapp aus. Der Betrag sei überwiesen worden und auch die Rechnung wurde bereits verschickt. Man bedauere die Unannehmlichkeiten. Erklärung gab es jedoch keine

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Ombudsfrau
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