„Krone“ am Gipfel: „Dieser Berg ist einzigartig!“

Die notwendige Unterlage für den Party-Marathon an der Planai kredenzten die legendären Schafalm-Wirte Heinz und Reini Schütter. Bei Backhendl, Ripperl und Käsespätzle blieben keine Wünsche offen. „In Schladming ist halt einfach alles etwas familiärer als in Kitzbühel – bei uns steht der Sport im Vordergrund und das ist wahrscheinlich auch das große Erfolgsgeheimnis“, stellen die Brüder klar. Der Gipfel auf der Schafalm geht nächstes Jahr jedenfalls in die Verlängerung.