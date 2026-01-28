Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nightrace-Empfang

„Krone“ am Gipfel: „Dieser Berg ist einzigartig!“

Steiermark
28.01.2026 19:26
Der Empfang von Uniqa und „Krone“ stieg auf der berühmten Schafalm.
Der Empfang von Uniqa und „Krone“ stieg auf der berühmten Schafalm.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Das Aufwärmen für den Slalomklassiker steigt traditionell hoch oben auf der Planai. Heuer luden erstmals Uniqa und die „Krone“ auf die Schafalm. Allgemeiner Tenor bei den Promis aus Politik, Wirtschaft und Sport: Schladming und Nightrace, das schmeckt einfach jedem!

0 Kommentare

„Das ist quasi der Probegalopp für die Zukunft. Wir wollen gemeinsam einen alpinen Summit machen – Wirtschaft, Sport und Politik“, gab Uniqa-Vorstand Kurt Svoboda die Marschrichtung vor. „Wir sind froh und dankbar, hier Partner zu sein. Wir lieben den Sport – und diesen Slogan leben wir“, ergänzte „Krone“-Chefredakteur Klaus Herrmann an der Seite von Herausgeber Dr. Christoph Dichand.

Gipfel auf der Schafalm: „Krone“-Herausgeber Christoph Dichand, Kurt Svoboda (Uniqa), ...
Gipfel auf der Schafalm: „Krone“-Herausgeber Christoph Dichand, Kurt Svoboda (Uniqa), Steiermarks Landeshauptmann Mario Kunasek und Chefredakteur Klaus Herrmann (von links).(Bild: Christian Jauschowetz)

Natürlich ließ es sich auch der steirische Landeshauptmann Mario Kunasek nicht nehmen, vorbeizuschauen. „Dieser Berg ist einfach einzigartig. Das Nightrace auf der Planai ist ein Aushängeschild für die gesamte Steiermark – ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie unterschiedliche Bereiche zusammenwirken und eine beachtliche Wertschöpfung sicherstellen. Ein klarer touristischer Mehrwert, der weit über dieses Sportevent hinauswirkt“, gab der Landeschef zu Protokoll.

„Daheim ist es am schönsten!“
Da nickte auch Vorgänger Christopher Drexler zustimmend. Stammgast in Schladming ist auch Event-Guru Herwig Straka – diesmal kam er quasi volley vom Skifahren aus Madonna di Campiglio. „Aber daheim in der Steiermark ist es halt am schönsten und der Nachtslalom in Schladming ist einfach was ganz Besonderes und jedes Mal ein Erlebnis.“

Ex-Sporthilfe-Chef Toni Schutti, „Krone“-Werbemarktleiter Steiermark Alfred Markus, ...
Ex-Sporthilfe-Chef Toni Schutti, „Krone“-Werbemarktleiter Steiermark Alfred Markus, „Krone“-Marketingchefin Barbara Bleier-Serentschy, Michaela und Christoph Stadler (von links).(Bild: Christian Jauschowetz)
Die Bewirtung auf der Schafalm war wie immer bestens.
Die Bewirtung auf der Schafalm war wie immer bestens.(Bild: Christian Jauschowetz)
Event-Guru Herwig Strak und „Krone“-Sportchef Peter Moizi
Event-Guru Herwig Strak und „Krone“-Sportchef Peter Moizi(Bild: Christian Jauschowetz)
Ex-Landeshauptmann Christopher Drexler mit Gattin Iris, Schladming-Bürgermeister Hermann ...
Ex-Landeshauptmann Christopher Drexler mit Gattin Iris, Schladming-Bürgermeister Hermann Trinker, Planai-Bahnen-Chef Georg Bliem, Bürgermeister Matthias Schwab (Haus/von links).(Bild: Christian Jauschowetz)
Johannes Rumpl (Uniqa) mit den Seilbahnern Klaus Hofstätter (Haus) und Daniel Berchthaller ...
Johannes Rumpl (Uniqa) mit den Seilbahnern Klaus Hofstätter (Haus) und Daniel Berchthaller (Reiteralm).(Bild: Christian Jauschowetz)
Mahlzeit: Bei Reini (li.) und Heinz Schütter blieben keine Wünschen offen.
Mahlzeit: Bei Reini (li.) und Heinz Schütter blieben keine Wünschen offen.(Bild: Christian Jauschowetz)

Die notwendige Unterlage für den Party-Marathon an der Planai kredenzten die legendären Schafalm-Wirte Heinz und Reini Schütter. Bei Backhendl, Ripperl und Käsespätzle blieben keine Wünsche offen. „In Schladming ist halt einfach alles etwas familiärer als in Kitzbühel – bei uns steht der Sport im Vordergrund und das ist wahrscheinlich auch das große Erfolgsgeheimnis“, stellen die Brüder klar. Der Gipfel auf der Schafalm geht nächstes Jahr jedenfalls in die Verlängerung.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Schauspielerin Senta Berger geht es nach ihrem schweren Sturz langsam wieder besser.
Sturz auf der Bühne
Schauspielerin Senta Berger hat OP gut überstanden
Die AVL-Zentrale in Graz. 
Lage bleibt schwierig
Schock: AVL List baut in Graz weitere 350 Jobs ab
Berichte über Trumps psychologischen Verfall halten sich hartnäckig.
Explosiver Bericht
EU-Premier „traumatisiert“ von Trumps Zustand
Fahrwerk defekt
Uralte NASA-Spezialmaschine legt Bauchlandung hin
Vorfall in Las Vegas
Airbus der British Airways verlor beim Start Rad
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
238.184 mal gelesen
Steiermark
„Nach Olympia beende ich meine Karriere!“
131.639 mal gelesen
Krone Plus Logo
Kristoffersens vier Siege auf der Planai sind Rekord.
Vorarlberg
Bergstation um sechs Meter zu weit oben gebaut
123.606 mal gelesen
Diese Bergstation soll von der Bezirkshauptmannschaft Bregenz geprüft werden.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf