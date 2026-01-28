„Krone“ am Gipfel: „Dieser Berg ist einzigartig!“

Das Aufwärmen für den Slalomklassiker steigt traditionell hoch oben auf der Planai. Heuer luden erstmals Uniqa und die „Krone“ auf die Schafalm. Allgemeiner Tenor bei den Promis aus Politik, Wirtschaft und Sport: Schladming und Nightrace, das schmeckt einfach jedem!
„Das ist quasi der Probegalopp für die Zukunft. Wir wollen gemeinsam einen alpinen Summit machen – Wirtschaft, Sport und Politik“, gab Uniqa-Vorstand Kurt Svoboda die Marschrichtung vor. „Wir sind froh und dankbar, hier Partner zu sein. Wir lieben den Sport – und diesen Slogan leben wir“, ergänzte „Krone“-Chefredakteur Klaus Herrmann an der Seite von Herausgeber Dr. Christoph Dichand.
Natürlich ließ es sich auch der steirische Landeshauptmann Mario Kunasek nicht nehmen, vorbeizuschauen. „Dieser Berg ist einfach einzigartig. Das Nightrace auf der Planai ist ein Aushängeschild für die gesamte Steiermark – ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie unterschiedliche Bereiche zusammenwirken und eine beachtliche Wertschöpfung sicherstellen. Ein klarer touristischer Mehrwert, der weit über dieses Sportevent hinauswirkt“, gab der Landeschef zu Protokoll.
„Daheim ist es am schönsten!“
Da nickte auch Vorgänger Christopher Drexler zustimmend. Stammgast in Schladming ist auch Event-Guru Herwig Straka – diesmal kam er quasi volley vom Skifahren aus Madonna di Campiglio. „Aber daheim in der Steiermark ist es halt am schönsten und der Nachtslalom in Schladming ist einfach was ganz Besonderes und jedes Mal ein Erlebnis.“
Die notwendige Unterlage für den Party-Marathon an der Planai kredenzten die legendären Schafalm-Wirte Heinz und Reini Schütter. Bei Backhendl, Ripperl und Käsespätzle blieben keine Wünsche offen. „In Schladming ist halt einfach alles etwas familiärer als in Kitzbühel – bei uns steht der Sport im Vordergrund und das ist wahrscheinlich auch das große Erfolgsgeheimnis“, stellen die Brüder klar. Der Gipfel auf der Schafalm geht nächstes Jahr jedenfalls in die Verlängerung.
