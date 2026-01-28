Party auf der Planai: So läuft‘s hinter der Bar

Bevor es so richtig zur Sache gehen kann, heißt es für viele jedoch draußen in der Schlange anstehen, um sich dann im Inneren durch die Massen in Richtung Bar zu drängen. Etwas weniger Gedränge, dafür aber viel mehr Stress, gibt es beim Personal hinter der Bar. Wochentags kümmern sich insgesamt 28 junge Frauen und Männer um das leibliche Wohl der Gäste, am Wochenende sind bis zu zehn weitere Kellner im Einsatz. Aber wie stressig ist die Arbeit des Barpersonals wirklich? Die „Krone“ hat den Test gewagt.