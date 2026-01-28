Enkel wehrte sich gegen die Festnahme seiner Oma

2000 Euro Schmerzensgeld gefordert

„Er hätte uns schwer verletzen können“, sagt ein Gruppeninspektor, der dem Fliehenden mit Unterstützung eines Kollegen hinterher hetzte. Bei einem Zaun vor der Tiefgarage blieb der Bursch schließlich stehen. Krallte sich mit den Fingern am Maschendrahtzaun fest. „Wie wir es im Einsatztraining gelernt haben, versuchten wir, von hinten gegen seine Beine zu drücken, damit er loslässt und wir ihn festnehmen können“, so der Gruppeninspektor, der sich bei dieser Aktion einen Kreuzbandriss zuzog und 2000 Euro Schmerzensgeld geltend machen will.