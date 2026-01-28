„Blamage“, „Spaltung“ oder „perfekt für Fasching“?

Wieder einmal ein Fettnäpfchen, in das die Tiroler Werbung (TW) da mit einem Werbe-Posting getreten ist. Tirol ist nicht Südtirol, sondern Italien. Und die Südtiroler sprechen einen Dialekt, den niemand versteht. Mag alles faktisch richtig sein. Aber als Werbung? Falls das lustig sein soll, dann frage ich mich, welche Zielgruppe man damit erreichen will! Aber vielleicht bin ich mit meinen 51 Jahren schon zu alt für diese Art des Humors. Aber da bin ich wohl nicht der einzige ...