„Norweger sind nicht nur Skifahrer und Langläufer“

Der bekannteste Norwegen-Legionär Österreichs ist und bleibt Paul Scharner. Der 40-fache Nationalspieler wurde einst mit Sturms Europa-League-Gegner Brann Bergen Pokalsieger. Der „Krone“ erklärte der heute 45-Jährige, wie die Bergenesen ticken, was Sturm erwartet und warum die Norweger längst ein Vorbild sind.
„Meine Zeit in Norwegen war zwar kurz, aber sehr schön!“, schmunzelt Paul Scharner. Der Ex-Nationalspieler, der sich bekanntlich nie ein Blatt vor den Mund genommen hat, wurde bei Brann Bergen 2004 Pokalsieger, schaffte anschließend den Sprung zu Premier League-Klub Wigan. „Als ich damals ganz bewusst den Schritt nach Norwegen gemacht habe, weil ich gewusst habe, dass die norwegische Liga auf den Scouting-Zetteln der Englander ist, haben sie mich in Österreich noch belächelt. Der Hans Krankl, damals Teamchef, hat sogar die Frage in den Raum gestellt, ob die da oben überhaupt Fußball spielen. Das seien ja nur Langläufer und Skifahrer.“
