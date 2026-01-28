„Norweger sind nicht nur Skifahrer und Langläufer“

„Meine Zeit in Norwegen war zwar kurz, aber sehr schön!“, schmunzelt Paul Scharner. Der Ex-Nationalspieler, der sich bekanntlich nie ein Blatt vor den Mund genommen hat, wurde bei Brann Bergen 2004 Pokalsieger, schaffte anschließend den Sprung zu Premier League-Klub Wigan. „Als ich damals ganz bewusst den Schritt nach Norwegen gemacht habe, weil ich gewusst habe, dass die norwegische Liga auf den Scouting-Zetteln der Englander ist, haben sie mich in Österreich noch belächelt. Der Hans Krankl, damals Teamchef, hat sogar die Frage in den Raum gestellt, ob die da oben überhaupt Fußball spielen. Das seien ja nur Langläufer und Skifahrer.“