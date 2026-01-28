Was Sturm den Fans zum Abschied schenken möchte

Auf den Tag genau vor einem Jahr verabschiedete sich Sturm mit Anstand von der Champions League, feierte in Klagenfurt einen 1:0-Sieg gegen RB Leipzig. Donnerstag wollen sich die Grazer wieder mit einem Sieg vom internationalen Parkett verabschieden – beim letzten Auftritt der Europa League wartet daheim Brann Bergen. „Natürlich wäre es schön, wenn wir das wiederholen und uns mit drei Punkten aus dem Europacup verabschieden könnten“, sagt Arjan Malic, der im Vorjahr gegen Leipzig das Goldtor erzielt hat. „Es wäre cool, wenn ich wieder einmal treffe. Aber weitaus wichtiger ist, dass wir gegen die Norweger eine gute Leistung abliefern. Die Situation ist ähnlich jener vor einem Jahr. Damals haben wir vor dem Leipzig-Spiel das 0:5 in Bergamo gehabt. Wir müssen einfach eine Reaktion zeigen“, betont der bosnische Teamspieler.